«КАМАЗ» передал очередной гуманитарной груз в зону СВО

Когогин заверил, что помощь будет продолжена. По его словам, единство и солидарность — это главные принципы сегодняшнего дня, а поддержка предприятия — это твердая опора для бойцов, придающая им силы. Он подчеркнул, что компания сделает всё возможное для наших бойцов и их близких, чтобы они могли выполнить свой долг и обеспечить победу.