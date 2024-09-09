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«КАМАЗ» передал очередной гуманитарной груз в зону СВО

«КАМАЗ» передал очередной гуманитарной груз в зону СВО

9 сентября 2024, 06:58
Фото: КАМАЗ
В воскресенье, 8 сентября, «КАМАЗ» отправил в зону проведения специальной военной операции 82 тонны гуманитарной помощи для военнослужащих. Это уже десятая партия поддержки, организованная предприятием для одержания победы в СВО.

Генеральный директор компании Сергей Когогин принял участие в церемонии отправки колонны.

Для подшефных воинских частей были направлены легковые автомобили высокой проходимости и грузовой тягач КАМАЗ. Также в состав груза вошло продовольствие, вода, колеса и запасные части для грузовиков, маскировочные сети и системы радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость груза превысила 35 миллионов рублей, пишет издание inkazan.ru.

С начала специальной военной операции предприятие активно поддерживает как военных, так и гражданских лиц в новых российских регионах. Всего за десять партий гуманитарной помощи «КАМАЗ» направил в зону СВО более 1000 тонн груза на сумму около 800 миллионов рублей.

По словам Когогина, на фронте сейчас находятся более 330 сотрудников предприятия, а их коллеги на заводе продолжают круглосуточную работу для укрепления обороноспособности страны. Он отметил, что лучшие инженеры и рабочие завода сосредоточены на выпуске необходимой автотехники.

Генеральный директор также подчеркнул, что компания ежемесячно выплачивает финансовую помощь камазовцам — участникам СВО, а также поддерживает семьи мобилизованных бойцов и тех сотрудников, которые отдали свою жизнь ради мирного будущего.

Когогин заверил, что помощь будет продолжена. По его словам, единство и солидарность — это главные принципы сегодняшнего дня, а поддержка предприятия — это твердая опора для бойцов, придающая им силы. Он подчеркнул, что компания сделает всё возможное для наших бойцов и их близких, чтобы они могли выполнить свой долг и обеспечить победу.

#Общество
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