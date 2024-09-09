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Компания-двойник «Пермэнерго» сменила название юридического лица

Компания-двойник «Пермэнерго» поменяла название юрлица

9 сентября 2024, 05:20
Фото: 1MI

Компания-двойник «Пермэнерго» сменила название юридического лица

Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс» 5 сентября.

ООО «Пермэнерго», специализирующееся на строительно-монтажных работах, поменяла название. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс», с 5 сентября компания называется ООО «Энергогрупп».

Ранее сообщалось, что у «Пермэнерго» появилась компания-двойник. В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» заявили, что фирма не имеет отношения к деятельности основной организации. «В контрольные органы, в том числе в пермское УФАС, будут направлены заявления о нарушении прав на бренд и товарный знак „Пермэнерго“, пояснили в компании.

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#Пермэнерго#Ооо#Россети Урал#Строительно-монтажные работы#Компания-двойник
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