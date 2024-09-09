Компания-двойник «Пермэнерго» поменяла название юрлица

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
ООО «Пермэнерго», специализирующееся на строительно-монтажных работах, поменяла название. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс», с 5 сентября компания называется ООО «Энергогрупп».
Ранее сообщалось, что у «Пермэнерго» появилась компания-двойник. В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» заявили, что фирма не имеет отношения к деятельности основной организации. «В контрольные органы, в том числе в пермское УФАС, будут направлены заявления о нарушении прав на бренд и товарный знак „Пермэнерго“, пояснили в компании.