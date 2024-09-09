Компания-двойник «Пермэнерго» поменяла название юрлица

Ранее сообщалось, что у «Пермэнерго» появилась компания-двойник. В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» заявили, что фирма не имеет отношения к деятельности основной организации. «В контрольные органы, в том числе в пермское УФАС, будут направлены заявления о нарушении прав на бренд и товарный знак „Пермэнерго“, пояснили в компании.