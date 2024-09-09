Мобильные телефоны повышают риск развития инфаркта

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Доктор медицинских наук, нефролог Яньцзюнь Чжан, один из авторов исследования, опубликованного в канадском кардиологическом журнале CJC, отмечает, что электромагнитные поля от гаджетов вызывают сбои в регуляции оси гипоталамус — гипофиз — надпочечники, что, предположительно, негативно влияет на работу сердца и сосудов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
В рамках исследования были изучены данные более 444 тысяч человек, которые ранее не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Они рассказали о частоте использования мобильных телефонов в период с 2006 по 2010 год. Регулярным использованием считается минимум один звонок в неделю.
С помощью записей о госпитализации и смертности ученые узнали показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям у данной группы людей. Помимо этого, они обнаружили, что режим сна и психологическое напряжение также могут оказать негативное влияние на организм через эндокринные и метаболические нарушения.
Однако эксперты утверждают, что паниковать рано и влияние использования мобильных телефонов на организм требует дальнейшего изучения. Примечательно, что данные исследования актуальны на период с 2006 по 2010 год, когда телефоны использовали в основном для звонков, а не для развлечений и переписок.