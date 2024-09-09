Мобильные телефоны повышают риск развития инфаркта

Однако эксперты утверждают, что паниковать рано и влияние использования мобильных телефонов на организм требует дальнейшего изучения. Примечательно, что данные исследования актуальны на период с 2006 по 2010 год, когда телефоны использовали в основном для звонков, а не для развлечений и переписок.