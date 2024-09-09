На родине осталась семья. В ходе СВО погиб водитель лесовоза из Кудымкара

С 2002 по 2004 годы Павел служил в армии в воздушно-десантных войсках. В последнее время жил в Кудымкаре, где работал водителем лесовоза. В январе текущего года мужчина пошел служить по контракту, и его отправили в зону проведения СВО. Павел Тарасов погиб 27 мая. Известно, что военнослужащий был заботливым мужем и любящим отцом. По указу президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.