На родине осталась семья. В ходе СВО погиб водитель лесовоза из Кудымкара

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
В Кудымкаре в этот вторник, 10 сентября, простятся с погибшим на СВО Павлом Тарасовым. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа, мужчина родился 15 июля 1984 года в деревне Ковыляева Кудымкарского района. Окончил 11 классов Верх-Иньвенской средней общеобразовательной школы. В 2002 году получил специальность автослесаря в ПУ-3 Кудымкара.
С 2002 по 2004 годы Павел служил в армии в воздушно-десантных войсках. В последнее время жил в Кудымкаре, где работал водителем лесовоза. В январе текущего года мужчина пошел служить по контракту, и его отправили в зону проведения СВО. Павел Тарасов погиб 27 мая. Известно, что военнослужащий был заботливым мужем и любящим отцом. По указу президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.
Прощание с погибшим состоится по ул. Самолетная, 1 с 10:00, прощальный митинг начнется в 12:00 в Верх-Иньвенском сельском культурно-досуговом центре (ул. Ленина, 22).