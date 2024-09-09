На севере Прикамья дети полгода добирались по Каме в школу своим ходом

Однако из-за поломки двигателя катера транспортное обслуживание учеников осенью 2023 года и весной 2024 года стало невозможным. Родители перевозили детей своими силами, преодолевая более 7 км по воде, а для учеников был организован пришкольный интернат с круглосуточным проживанием. При этом администрацией школы, в чьем оперативном управлении находилось судно, меры по его ремонту не принимались.