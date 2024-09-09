На севере Прикамья дети полгода добирались по Каме в школу своим ходом

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Жители поселка Новая Светлица Косинского округа обратились в прокуратуру по вопросу организации перевозки их детей в школу и обратно. О результатах обращения сообщает прокуратура России.
Проверяющие установили, что наземное транспортное сообщение с посёлком весной, летом и осенью отсутствует. Перевозка детей в школу, расположенную в селе Коса, на противоположном берегу Камы, осуществлялась с использованием катера «Школьный».
Однако из-за поломки двигателя катера транспортное обслуживание учеников осенью 2023 года и весной 2024 года стало невозможным. Родители перевозили детей своими силами, преодолевая более 7 км по воде, а для учеников был организован пришкольный интернат с круглосуточным проживанием. При этом администрацией школы, в чьем оперативном управлении находилось судно, меры по его ремонту не принимались.
Прокурор предъявил в суд иск о возложении на учебное заведение обязанности привести судно в исправное состояние. Косинский районный суд требования удовлетворил.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства катер отремонтирован.
В феврале Осинский районный суд принял решение по иску прокуратуры об организации транспортного сообщения для жителей девяти деревень с городом Оса.
Прокуратура Осинского района в ходе проверки установила, что зимой у 636 жителей д. Монастырка, д. Нижняя Вахромеевка, д. Заводчик, с. Верхняя Давыдовка, д. Ключики, д. Боголюбы, д. Кочебашева, с. Богомягково, д. Гольяны Осинского городского округа, отделенных от Осы Воткинским водохранилищем отсутствовало транспортное сообщение с административным центром округа.