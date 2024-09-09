На Украине зять решил взять в жены тещу, чтобы сбежать из страны

Государственные пограничники уточнили, что это был второй случай, в котором выявили попытку обмануть систему: за день до этого жена самостоятельно пересекла границу, за ней последовали ее родственники, но не добились успеха. Молодой украинец снова рискнул, пытаясь проникнуть через пункт пропуска во второй раз уже в состоянии брака с тещей, однако его удача не оказалась на его стороне, , пишет 360ru.