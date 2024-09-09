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Published Сегодня, 06:39

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В Перми снова пройдут отключения холодной воды в некоторых домах

Отключения воды снова будут мешать жить некоторым пермякам. График проведения работ

9 сентября 2024, 06:39
Фото: fusionbrain.ai

В Перми снова пройдут отключения холодной воды в некоторых домах

Под отключения попадут несколько микрорайонов.

В Перми на этой неделе будут отключать воду в нескольких районах. В некоторых домах отключения затянутся на сутки, рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

В среду, 11 сентября, с 9:00 до 9:00 12 сентября из-за подключения вновь построенного водопровода без водоснабжения останутся дома по улицам:

  • 2-я Ипподромная, 3,
  • 3-я Ипподромная, 1-15;
  • 4-я Ипподромная, 1-12;
  • 5-я Ипподромная, 2, 4, 1(КНС Андроново);
  • 6-я Ипподромная, 1-14/1;
  • 3-я Кордонная, 1-23, 23а, 25;
  • Кордонная, 14,
  • 2-я Кордонная, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 10, 14;
  • Встречная, 37, 37а, 35в, 35, 35а, 35б, 33, 33а, 33в, 31а, 31б.

С 9:30 до 9:30 12 сентября из-за замены задвижки без воды будут дома по адресам:

  • ул. Ласьвинская, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 72;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 40.

С 10:00 до 10:00 12 сентября с неудобствами столкнутся пермяки в домах:

  • частного сектора по ул. Фрунзе, 19-39;
  • ул. Верхневолжская, 33, 35;
  • ул. Серго, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23; две водоразборных колонки.

А в четверг, 12 сентября, с 9:00 до 19:00, водоснабжения не будет в следующих домах:

  • ул. Лаврова, 12, 14, 16, 16/3а, 17, 18; 18а (ЦТП);
  • ул. Косякова, 17а (ЦТП);
  • ул. Волховская, 15.

С 9:30 14 сентября до 9:30 15 сентября без воды останутся дома в Закамске и Новом Январском:

  • ул. Сысольская 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а (детский сад), 10, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5ЛитА, 11, 11а, 11а (школа), 12, 12к1, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 19, 21;
  • ул. Маршала Рыбалко 97а, 97б, 99в, 105в, 109а, 111а, 115, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;
  • ул. Магистральная 100, 100в, 102, 104, 104/1;
  • центральный тепловой пункт №33 по ул. Сысольская, 8а;
  • центральный тепловой пункт №12 по ул. Маршала Рыбалко, 117а.

Сообщить об аварийных ситуациях и внеплановых отключениях воды можно в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].

Ранее Properm.ru писали о том, что в одном из жилых домов отключили горячую воду более чем на три месяца.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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