Отключения воды снова будут мешать жить некоторым пермякам. График проведения работ

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
В Перми на этой неделе будут отключать воду в нескольких районах. В некоторых домах отключения затянутся на сутки, рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
В среду, 11 сентября, с 9:00 до 9:00 12 сентября из-за подключения вновь построенного водопровода без водоснабжения останутся дома по улицам:
С 9:30 до 9:30 12 сентября из-за замены задвижки без воды будут дома по адресам:
С 10:00 до 10:00 12 сентября с неудобствами столкнутся пермяки в домах:
А в четверг, 12 сентября, с 9:00 до 19:00, водоснабжения не будет в следующих домах:
С 9:30 14 сентября до 9:30 15 сентября без воды останутся дома в Закамске и Новом Январском:
Сообщить об аварийных ситуациях и внеплановых отключениях воды можно в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].
Ранее Properm.ru писали о том, что в одном из жилых домов отключили горячую воду более чем на три месяца.