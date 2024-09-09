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Posted Сегодня, 03:02

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Пермский театр «У Моста» ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984»

Пермский театр ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984» Джорджа Оруэлла

9 сентября 2024, 03:02
Фото: Пермский театр «У Моста»

Пермский театр «У Моста» ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984»

Мужчина должен обладать «мудрым и проницающим взглядом».

Пермский театр «У Моста» ищет актера на роль Старшего Брата в новую постановку по роману «1984» Джорджа Оруэлла. Информация об этом появилась в сообществе театра во Вконтакте.

Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям: мужчины 35-50 лет, с сильными и выразительными чертами лица, обладающие «мудрым и проницающим взглядом».

Состоится кастинг в два этапа. Первый этап пройдет с 7 по 21 сентября, на нем будут отобраны фотографии, наиболее подходящих кандидатов. На втором этапе отобранные кандидаты должны будут прислать видео-визитку, в ней надо будет представиться и сказать одну фразу.

Победитель кастинга будет приглашен в театр для проведения портретной фотосессии. Материалы будут использованы в самом спектакле. Кроме того, актер получит пригласительные билеты на два лица на премьеру постановки.

Все подробности и условия участия в конкурсе можно найти в социальной сети театра.

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