Пермский театр ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984» Джорджа Оруэлла

Состоится кастинг в два этапа. Первый этап пройдет с 7 по 21 сентября, на нем будут отобраны фотографии, наиболее подходящих кандидатов. На втором этапе отобранные кандидаты должны будут прислать видео-визитку, в ней надо будет представиться и сказать одну фразу.