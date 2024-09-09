Пермский театр ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984» Джорджа Оруэлла

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 08:55
Пермский театр «У Моста» ищет актера на роль Старшего Брата в новую постановку по роману «1984» Джорджа Оруэлла. Информация об этом появилась в сообществе театра во Вконтакте.
Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям: мужчины 35-50 лет, с сильными и выразительными чертами лица, обладающие «мудрым и проницающим взглядом».
Состоится кастинг в два этапа. Первый этап пройдет с 7 по 21 сентября, на нем будут отобраны фотографии, наиболее подходящих кандидатов. На втором этапе отобранные кандидаты должны будут прислать видео-визитку, в ней надо будет представиться и сказать одну фразу.
Победитель кастинга будет приглашен в театр для проведения портретной фотосессии. Материалы будут использованы в самом спектакле. Кроме того, актер получит пригласительные билеты на два лица на премьеру постановки.
Все подробности и условия участия в конкурсе можно найти в социальной сети театра.