Пермяков ждет сухая теплая неделя

В среду и в четверг ожидается некоторое увеличение облачности (в среду день будет облачным по югу края, а в четверг по северным и центральным районам). На этом фоне ночь со среды на четверг будет даже теплее, чем предыдущие (+9…+14˚ по краю и до +12˚ в Перми), но дневной прогрев уменьшится. В среду по краю в основном +19…+22˚ и в Перми чуть выше +20˚, в четверг на севере прохладнее (+16…+18˚), на юге теплее (до +22˚). В Перми оба дня максимум температуры ожидается около +20˚.