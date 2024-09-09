Пермяков ждет сухая теплая неделя

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В Пермском крае средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юго-востоке на 3˚, на севере и северо-западе на 7˚ и более. В Перми всю неделю дневной максимум ожидается в пределах от +20˚ до +24˚, средняя температура воздуха за неделю выше нормы на 5˚, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Осадков на неделе практически не будет, небольшие дожди возможны в среду и в четверг лишь на западе и северо-западе края.
В понедельник и вторник направление ветра в Пермском крае будет меняться с западного на юго-восточное. Дневная температура воздуха ожидается на 1-2˚ ниже, чем в воскресенье. В понедельник днем по краю +20…+25˚ и до +24˚ в Перми, во вторник тоже +20…+25˚ и в Перми +22…+24˚. Ночи на понедельник и вторник достаточно теплые, +7…+12˚ по краю и около +10˚ в Перми.
В среду и в четверг ожидается некоторое увеличение облачности (в среду день будет облачным по югу края, а в четверг по северным и центральным районам). На этом фоне ночь со среды на четверг будет даже теплее, чем предыдущие (+9…+14˚ по краю и до +12˚ в Перми), но дневной прогрев уменьшится. В среду по краю в основном +19…+22˚ и в Перми чуть выше +20˚, в четверг на севере прохладнее (+16…+18˚), на юге теплее (до +22˚). В Перми оба дня максимум температуры ожидается около +20˚.
Период с пятницы до воскресенья снова ожидается солнечным и теплым. Дневной прогрев будет достигать +19…+24˚ по краю и до +23˚ в Перми. Ветер будет слабым. Отличием от начала недели будут только более прохладные ночи на востоке края (до +5˚), на остальной территории ночные минимумы в пределах +7…+10˚.
Вероятно, похожая погода сохранится и после 15 сентября. По предположению синоптиков сентябрь 2024 года может стать одним самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений на европейской территории России.
По данным Пермского ЦГМС, 9 сентября, ночью и утром в отдельных районах по краю прогнозируется туман.