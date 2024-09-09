По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, трое пьяных мужчин пытались пройти в заведение с незаряженным пневматическим пистолетом. Однако их не пустила охрана. Из-за этого возникла потасовка, в ходе которой один из охранников начал стрелять из газового пистолета. Участники инцидента установлены, идет следствие.