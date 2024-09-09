properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело

По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело

9 сентября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Участники инцидента были установлены.

В Перми следствием отдела полиции Ленинского района Перми по факту хулиганства в танцевальном баре Doski возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По предварительным данным, трое пьяных мужчин пытались пройти в заведение с незаряженным пневматическим пистолетом. Однако их не пустила охрана. Из-за этого возникла потасовка, в ходе которой один из охранников начал стрелять из газового пистолета. Участники инцидента установлены, идет следствие.

Напомним, что в ходе инцидента в баре Doski пострадали трое молодых мужчин. Как сообщили в краевом Минздраве, все трое были осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пермяки отказались.

Читайте также:
Неадекватный мужчина напал на девушку в центре Перми. Никто не заступилсяВ сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»Госавтоинспекторы Прикамья задержали подозреваемого в уличном грабеже
#Пермь#Уголовное дело#Полиция#Охрана#Хулиганство#Пневматический пистолет#Ночной клуб#Потасовка#Выстрелы#Газовый пистолет
Подпишитесь
Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей
Сегодня, 08:34
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
Сегодня, 10:26
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 09:22
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
Сегодня, 08:23
В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет
Сегодня, 07:33
Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут
Сегодня, 05:05