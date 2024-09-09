По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Перми следствием отдела полиции Ленинского района Перми по факту хулиганства в танцевальном баре Doski возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
По предварительным данным, трое пьяных мужчин пытались пройти в заведение с незаряженным пневматическим пистолетом. Однако их не пустила охрана. Из-за этого возникла потасовка, в ходе которой один из охранников начал стрелять из газового пистолета. Участники инцидента установлены, идет следствие.
Напомним, что в ходе инцидента в баре Doski пострадали трое молодых мужчин. Как сообщили в краевом Минздраве, все трое были осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пермяки отказались.