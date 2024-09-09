Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей

Мероприятие состоится в Перми со 2 по 4 октября текущего года. Идея форума — развитие эффективной деловой коммуникационной площадки для обмена опытом и решения насущных задач в области водного туризма и транспорта, а также презентация водного и регионального туристического потенциала, формирование положительного образа Пермского края как региона, в котором успешно реализуется водный потенциал территории.