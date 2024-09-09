Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
ГБУ Пермского края «Центр развития туризма» объявило запрос котировок на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского круизного форума. Максимальная стоимость контракта — 2 млн 900 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Мероприятие состоится в Перми со 2 по 4 октября текущего года. Идея форума — развитие эффективной деловой коммуникационной площадки для обмена опытом и решения насущных задач в области водного туризма и транспорта, а также презентация водного и регионального туристического потенциала, формирование положительного образа Пермского края как региона, в котором успешно реализуется водный потенциал территории.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен оказать услуги по администрированию мероприятия: организовать логистику, питание, подготовить раздаточные материалы и провести культурную программу. Кроме того, требуется обеспечить оплату услуг (гонорары) участников и экспертов мероприятия. Поставщик будет определен 18 сентября.