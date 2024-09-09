Психолог Кичаев: на развитие стресса влияют три основных фактора

«Лучше, чтобы перед глазами были более яркие пейзажи, например в доме какие-то фигурки раскрасить, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, в конце концов одежда яркая. Все яркое — выход из подавляющей серости», — предложил Кичаев.