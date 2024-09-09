Психолог Кичаев: на развитие стресса влияют три основных фактора

Posted 9 сентября, 16:00
Published 9 сентября, 16:00
Modified 13 сентября, 05:03
Updated 13 сентября, 05:03
Специалист назвал три основных стрессовых фактора: геополитический, личностный и природный. По его словам, осенью из-за изменений климата люди больше предрасположены к психическим расстройствам, чаще развивается депрессия, пишет 360.ru.
«Лучше, чтобы перед глазами были более яркие пейзажи, например в доме какие-то фигурки раскрасить, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, в конце концов одежда яркая. Все яркое — выход из подавляющей серости», — предложил Кичаев.
Если у человека меняется поведенческая реакция, по мнению собеседника 360.ru, это уже повод задуматься.
«Наше поведение — это всегда следствие чего-то, вызовов жизни. Если мы начинаем себя вести не так, как раньше, то нам нужно найти причину почему», — объяснил психолог.
Он посоветовал при необходимости проконсультироваться с психологом.
«Всегда с помощью самоанализа можно найти травмирующую ситуацию. С чего это началось, почему это началось. Могла быть какая-то утрата, провал в чем-то или угроза чему-то», — сказал он.