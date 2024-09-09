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Ректора Пермского Политеха Антона Петроченкова утвердили в должности на пять лет

Ректор Пермского Политеха утвержден в должности на пять лет

9 сентября 2024, 05:52
Фото: properm.ru

Ректора Пермского Политеха Антона Петроченкова утвердили в должности на пять лет

Приказ об этом подписан министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ об утверждении в должности ректора Пермского Политеха Антона Петроченкова сроком на пять лет. Информацию об этом сообщили в пресс-службе университета.

Ранее сообщалось, что с 26 апреля текущего года Петроченкова назначили исполняющим обязанности ректора. Спустя два месяца, 26 июня, в вузе прошла конференция сотрудников и студентов, вопросом которой стали выборы ректора вуза. За кандидатуру Антона Борисовича проголосовали 274 человека (свыше 80% голосов от общего числа).

С 2006 года Антон Петроченков был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации пермского вуза. С 2022 года занимал должность проректора по образовательной деятельности.

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#Пермь#Авария#Университет#Вуз#Госавтоинспекция#Пешеходы#Ректор#Пермский политех#Исполняющий обязанности#Образовательная деятельность#Проректор#Выборы ректора
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