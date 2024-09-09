Ректор Пермского Политеха утвержден в должности на пять лет

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ об утверждении в должности ректора Пермского Политеха Антона Петроченкова сроком на пять лет. Информацию об этом сообщили в пресс-службе университета.
Ранее сообщалось, что с 26 апреля текущего года Петроченкова назначили исполняющим обязанности ректора. Спустя два месяца, 26 июня, в вузе прошла конференция сотрудников и студентов, вопросом которой стали выборы ректора вуза. За кандидатуру Антона Борисовича проголосовали 274 человека (свыше 80% голосов от общего числа).
С 2006 года Антон Петроченков был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации пермского вуза. С 2022 года занимал должность проректора по образовательной деятельности.