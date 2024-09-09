С помощью несложных манипуляций бухгалтер похитила у школы около 500 тысяч

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Прикамье Большесосновской школе был возмещен ущерб, причиненный преступлением. Выяснилось, что бухгалтер учебного заведения в течение нескольких лет начисляла себе завышенную заработную плату путем несложных махинаций. На свой счет жительнице региона удалось перечислить порядка 500 тыс. рублей.
Гражданка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. кроме того, она будет должна возместить школе всю сумму похищенных денег.
До вынесения приговора пермячка успела выплатить учреждению 150 тыс. рублей. Исполнительный документ о взыскании еще свыше 325 тыс. рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП по Пермскому краю.
Женщину уведомили о возбуждении в отношении нее исполнительного производства и предупредили о последствиях неисполнения решения суда.