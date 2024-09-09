С помощью несложных манипуляций бухгалтер похитила у школы около 500 тысяч

Гражданка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. кроме того, она будет должна возместить школе всю сумму похищенных денег.