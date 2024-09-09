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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:32

Бухгалтер в Пермском крае похитила почти полмиллиона рублей у школы

С помощью несложных манипуляций бухгалтер похитила у школы около 500 тысяч

9 сентября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney

Бухгалтер в Пермском крае похитила почти полмиллиона рублей у школы

До вынесения приговора гражданка возместила часть похищенных денежных средств.

В Прикамье Большесосновской школе был возмещен ущерб, причиненный преступлением. Выяснилось, что бухгалтер учебного заведения в течение нескольких лет начисляла себе завышенную заработную плату путем несложных махинаций. На свой счет жительнице региона удалось перечислить порядка 500 тыс. рублей.

Гражданка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. кроме того, она будет должна возместить школе всю сумму похищенных денег.

До вынесения приговора пермячка успела выплатить учреждению 150 тыс. рублей. Исполнительный документ о взыскании еще свыше 325 тыс. рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП по Пермскому краю.

Женщину уведомили о возбуждении в отношении нее исполнительного производства и предупредили о последствиях неисполнения решения суда.

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