Сборная Уралхим Run Factory стала первой в общекомандном зачете на Пермском марафоне

Уралхим Run Factory — беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. Это 11 локаций по всей России, где проводятся тренировки под руководством профессиональных тренеров. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки.