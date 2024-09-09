properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Сегодня в Купертино состоится презентация iPhone 16

Сегодня в Купертино состоится презентация iPhone 16

9 сентября 2024, 10:25
Фото: 1MI
На мероприятии также будут представлены и другие новинки Apple.
Сюжет
Apple

Сегодня вечером, 9 сентября, американская корпорация Apple проведет мероприятие, где будут представлены iPhone 16, новые смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods и другие новинки. Помимо этого, запланирован анонс iOS 18, macOS Sequoia, новых функции на основе ИИ Apple Intelligence.

Презентация состоится в штаб-квартире Apple в Купертино в 13:00 по местному времени (20:00 мск). За мероприятием можно следить и в онлайн-формате. Отмечается, что у новые iPhone 16 имеют обновлённые аппаратные решения, программная составляющая включает в себя больше новых ИИ-функций Apple Intelligence (голосовой помощник Siri, инструмент генерации и редактирования изображений, возможность записи и расшифровки звонков и т. п.).

Для обеспечения работы функций Apple Intelligence нужен мощный микропроцессор. Apple в последние несколько лет использовала в базовых моделях iPhone процессоры предыдущего поколения, а в продвинутых версиях — новые чипы. На данный момент только процессор Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro поддерживает Apple Intelligence. По некоторым данным, модели iPhone 16 в этом году будут оснащены новым процессором A18.

Дизайн панели iPhone 16 будет отличаться от привычного нам в последние годы. Один из источников сообщает, что датчики основной камеры располагаются вертикально, а не по диагонали, что было характерно для предыдущих моделей, начиная с iPhone 13. По прогнозам известного аналитика Мин-Чи Куо, iPhone 16 также будут обладать лучшей автономностью по сравнению с прошлогодними версиями.

По слухам, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь одинаковые камеры, включая телеобъектив с пятикратным зумом, который сейчас укомплектован только iPhone 15 Pro Max. Предполагается улучшение сверхширокоугольного модуля с использованием нового 48-мегапиксельного сенсора. Также ожидается, что модели Pro и Pro Max получат экраны большего размера по сравнению с аналогами текущего поколения.

Разработчики также добавят новые кнопки на боковой стороне iPhone 16, реагирующие на силу нажатия, что позволит камере фокусироваться и делать снимки в зависимости от интенсивности нажатия. В рамках предстоящего мероприятия также ожидается анонс новых моделей Apple Watch Series 10 (или X), обновленных AirPods разной ценовой категории и возможно нового Mac Mini размером с Apple TV.

Читайте также:
Сплитуй в билайне — покупай, что хочешь, а плати частямиВ России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудниковЗаплакал от счастья: ученым удалось вернуть речь парализованному пациенту с БАС
#Apple#Технологии#Разработчики#Экраны#IPhone 16#Apple Watch#AirPods#Apple Intelligence#MacOS Sequoia#Микропроцессор#Siri#Mac Mini
Подпишитесь
Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей
Сегодня, 08:34
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
Сегодня, 10:26
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 09:22
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
Сегодня, 08:23
В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет
Сегодня, 07:33
Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут
Сегодня, 05:05