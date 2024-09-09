Сегодня в Купертино состоится презентация iPhone 16

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Сегодня вечером, 9 сентября, американская корпорация Apple проведет мероприятие, где будут представлены iPhone 16, новые смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods и другие новинки. Помимо этого, запланирован анонс iOS 18, macOS Sequoia, новых функции на основе ИИ Apple Intelligence.
Презентация состоится в штаб-квартире Apple в Купертино в 13:00 по местному времени (20:00 мск). За мероприятием можно следить и в онлайн-формате. Отмечается, что у новые iPhone 16 имеют обновлённые аппаратные решения, программная составляющая включает в себя больше новых ИИ-функций Apple Intelligence (голосовой помощник Siri, инструмент генерации и редактирования изображений, возможность записи и расшифровки звонков и т. п.).
Для обеспечения работы функций Apple Intelligence нужен мощный микропроцессор. Apple в последние несколько лет использовала в базовых моделях iPhone процессоры предыдущего поколения, а в продвинутых версиях — новые чипы. На данный момент только процессор Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro поддерживает Apple Intelligence. По некоторым данным, модели iPhone 16 в этом году будут оснащены новым процессором A18.
Дизайн панели iPhone 16 будет отличаться от привычного нам в последние годы. Один из источников сообщает, что датчики основной камеры располагаются вертикально, а не по диагонали, что было характерно для предыдущих моделей, начиная с iPhone 13. По прогнозам известного аналитика Мин-Чи Куо, iPhone 16 также будут обладать лучшей автономностью по сравнению с прошлогодними версиями.
По слухам, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь одинаковые камеры, включая телеобъектив с пятикратным зумом, который сейчас укомплектован только iPhone 15 Pro Max. Предполагается улучшение сверхширокоугольного модуля с использованием нового 48-мегапиксельного сенсора. Также ожидается, что модели Pro и Pro Max получат экраны большего размера по сравнению с аналогами текущего поколения.
Разработчики также добавят новые кнопки на боковой стороне iPhone 16, реагирующие на силу нажатия, что позволит камере фокусироваться и делать снимки в зависимости от интенсивности нажатия. В рамках предстоящего мероприятия также ожидается анонс новых моделей Apple Watch Series 10 (или X), обновленных AirPods разной ценовой категории и возможно нового Mac Mini размером с Apple TV.