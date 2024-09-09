Сегодня в Купертино состоится презентация iPhone 16

Дизайн панели iPhone 16 будет отличаться от привычного нам в последние годы. Один из источников сообщает, что датчики основной камеры располагаются вертикально, а не по диагонали, что было характерно для предыдущих моделей, начиная с iPhone 13. По прогнозам известного аналитика Мин-Чи Куо, iPhone 16 также будут обладать лучшей автономностью по сравнению с прошлогодними версиями.