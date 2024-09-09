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Стали известны предварительные результаты выборов в Пермском крае

Стали известны предварительные итоги выборов в Пермском крае

9 сентября 2024, 03:40
Фото: Избирком Пермского края

Стали известны предварительные результаты выборов в Пермском крае

Явка составила 30,24%.
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Выборы

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов, прошедших в регионе 6–8 сентября. По предварительным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сложилась в 30,24%.

Кроме того, в эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в Заксобрание Прикамья по округам №12 и 20 — явка составила 27,81%.

Депутат краевого парламента четвертого созыва по округу № 12 Олег Калинский одержал победу на довыборах, он набрал 49,2% голосов. На довыборах по округу № 20 победительницей стала Ольга Суднева, за нее отдали свои голоса 58,13% избирателей.

Большая часть из 371 распределённых мандатов досталась партии «Единая Россия».

  • «Единая Россия» — 306 мандатов
  • Самовыдвиженцы- 27 мандатов
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 15 мандатов
  • «КПРФ» — 11 мандатов
  • «ЛДПР» — 10 мандатов
  • «Новые люди» — 1 мандат
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 мандат.

Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования состоится 9 сентября в 11:00 на «Заводе Шпагина».

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#Выборы#Пермский край#Довыборы#Законодательное собрание Прикамья#Партия Единая Россия
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