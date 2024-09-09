Стали известны предварительные итоги выборов в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов, прошедших в регионе 6–8 сентября. По предварительным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сложилась в 30,24%.
Кроме того, в эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в Заксобрание Прикамья по округам №12 и 20 — явка составила 27,81%.
Депутат краевого парламента четвертого созыва по округу № 12 Олег Калинский одержал победу на довыборах, он набрал 49,2% голосов. На довыборах по округу № 20 победительницей стала Ольга Суднева, за нее отдали свои голоса 58,13% избирателей.
Большая часть из 371 распределённых мандатов досталась партии «Единая Россия».
Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования состоится 9 сентября в 11:00 на «Заводе Шпагина».