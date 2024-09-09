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Глава Перми пояснил, почему в Перми были перебои с горячей водой этим летом

Стало известно, почему в Перми были перебои с горячей водой этим летом

9 сентября 2024, 14:51
Фото: properm.ru

Глава Перми пояснил, почему в Перми были перебои с горячей водой этим летом

Причина в аномально холодном мае.

Глава Перми Эдуард Соснин общается с пермяками онлайн «ВКонтакте». Многих интересует вопрос, с чем связаны такие длительные сроки отключений горячей воды в этом году?

По словам главы города, всё анализируется, отклонения по срокам — в пределах нормы.

«Подготовка к отопительному сезону началась на три недели позже, так как был аномально холодный май. Поэтому планы „Т Плюс“ нарушились», — отмечает градоначальник.

Заметим, что в комментариях у главы пермяки жалуются, что на Белинского, 59 нет горячей воды с 19 июня. Мэрия отчитывается, что 4 сентября дали горячую воду.

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#Пермь#Горячая вода#Вода
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