Стало известно, почему в Перми были перебои с горячей водой этим летом

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Глава Перми Эдуард Соснин общается с пермяками онлайн «ВКонтакте». Многих интересует вопрос, с чем связаны такие длительные сроки отключений горячей воды в этом году?
По словам главы города, всё анализируется, отклонения по срокам — в пределах нормы.
«Подготовка к отопительному сезону началась на три недели позже, так как был аномально холодный май. Поэтому планы „Т Плюс“ нарушились», — отмечает градоначальник.
Заметим, что в комментариях у главы пермяки жалуются, что на Белинского, 59 нет горячей воды с 19 июня. Мэрия отчитывается, что 4 сентября дали горячую воду.