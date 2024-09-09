Стало известно, сколько человек пострадало при стрельбе в баре DOSKI в центре Перми

Около 06:00 8 сентября в заведение пришел человек с травматическим оружием, пишут очевидцы в Telegram-канале «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ». Пользователи соцсетей также рассказывали, что конфликт начался по причине того, что кого-то из посетителей не пустили в бар.