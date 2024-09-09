Стало известно, сколько человек пострадало при стрельбе в баре DOSKI в центре Перми

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В танцевальном баре DOSKI (ул. Ленина, 60) произошла стрельба, пишут пермяки. В социальных сетях было опубликовано видео с раненым человеком в коридоре заведения, позже доступ к публикации ограничили.
В пресс-службе полиции подтвердили Properm.ru, что устанавливаются обстоятельства инцидента. В медицинские учреждения госпитализированы трое пострадавших — это молодые мужчины. Их состояние уточняется, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Погибших, по данным министерства, нет.
Около 06:00 8 сентября в заведение пришел человек с травматическим оружием, пишут очевидцы в Telegram-канале «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ». Пользователи соцсетей также рассказывали, что конфликт начался по причине того, что кого-то из посетителей не пустили в бар.