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В Минздраве рассказали о пострадавших при стрельбе в баре DOSKI в Перми

Стало известно, сколько человек пострадало при стрельбе в баре DOSKI в центре Перми

9 сентября 2024, 05:25
Фото: Telegram-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ»

В Минздраве рассказали о пострадавших при стрельбе в баре DOSKI в Перми

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

В танцевальном баре DOSKI (ул. Ленина, 60) произошла стрельба, пишут пермяки. В социальных сетях было опубликовано видео с раненым человеком в коридоре заведения, позже доступ к публикации ограничили.

В пресс-службе полиции подтвердили Properm.ru, что устанавливаются обстоятельства инцидента. В медицинские учреждения госпитализированы трое пострадавших — это молодые мужчины. Их состояние уточняется, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Погибших, по данным министерства, нет.

Около 06:00 8 сентября в заведение пришел человек с травматическим оружием, пишут очевидцы в Telegram-канале «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ». Пользователи соцсетей также рассказывали, что конфликт начался по причине того, что кого-то из посетителей не пустили в бар.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Стрельба
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