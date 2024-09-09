Турция работает над распространением в Средней Азии «тюркского мира», вытесняя РФ

России на фоне таких факторов обоснование ее присутствия в регионе дается намного тяжелее. Теперь же Турция предлагает среднеазиатским государствам и Азербайджану «тюркский мир», подавая его как новую идентичность. И России уже стоит беспокоиться из-за того, что Турция, продвигая свои образовательные и гуманитарные инициативы, стремится к созданию единого тюркского алфавита на основе латиницы, и в конечном итоге это приведет к полному вытеснению русского языка в регионах Средней Азии в качестве языка межнационального диалога.