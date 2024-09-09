properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Турция работает над распространением в Средней Азии «тюркского мира», вытесняя РФ

Турция работает над распространением в Средней Азии «тюркского мира», вытесняя РФ

9 сентября 2024, 08:00
Фото: 1MI
Организация тюркских государств (ОТГ) в перспективе способна преобразоваться в военно-политический блок. Подобные идеи ранее уже выдвигали: например президент Азербайджана Ильхам Алиев, который годом ранее призвал создать в рамках альянса дорожную карту по обороне и оборонной промышленности.

В настоящее время в составе ОТГ, действующей под эгидой Турции, числятся Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан. А такие государства, как Туркменистан, Венгрия и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент выступают в альянсе наблюдателями. ОТГ является привлекательной для таких стран благодаря своей идеологии, основанной на общности языка, культуры и истории развития народов стран — участниц альянса, пишет inkazan.ru.

России на фоне таких факторов обоснование ее присутствия в регионе дается намного тяжелее. Теперь же Турция предлагает среднеазиатским государствам и Азербайджану «тюркский мир», подавая его как новую идентичность. И России уже стоит беспокоиться из-за того, что Турция, продвигая свои образовательные и гуманитарные инициативы, стремится к созданию единого тюркского алфавита на основе латиницы, и в конечном итоге это приведет к полному вытеснению русского языка в регионах Средней Азии в качестве языка межнационального диалога.

Также стоит иметь в виду, что, масштабируя свое присутствие на этих территориях, Турция обеспечивает среднеазиатские государства собственным вооружением, соответствующим стандартам НАТО. Эксперты прогнозируют, что Турция может создать полноценный военно-политический блок на базе ОТГ либо в ближайшей, либо в более отдаленной перспективе. Особенно если учитывать, что этому процессу будет способствовать поддержка Запада.

На фоне таких настроений российские власти должны максимально внимательно следить за «поползновениями» Турции в направлении среднеазиатских государств, чтобы избегать негативных последствий. Стоит отметить, что ОТГ уже начала продвигать инициативу по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, чтобы связать Европу и КНР в обход России. В создании такого коридора заинтересован Запад, а ЕС уже предложил направить десятки миллиардов евро на воплощение данной инициативы, которая несет значительную угрозу экономическим интересам нашего государства.

Подпишитесь
Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей
Сегодня, 08:34
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
Сегодня, 10:26
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 09:22
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
Сегодня, 08:23
В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет
Сегодня, 07:33
Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут
Сегодня, 05:05