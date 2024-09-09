Турция работает над распространением в Средней Азии «тюркского мира», вытесняя РФ

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В настоящее время в составе ОТГ, действующей под эгидой Турции, числятся Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан. А такие государства, как Туркменистан, Венгрия и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент выступают в альянсе наблюдателями. ОТГ является привлекательной для таких стран благодаря своей идеологии, основанной на общности языка, культуры и истории развития народов стран — участниц альянса, пишет inkazan.ru.
России на фоне таких факторов обоснование ее присутствия в регионе дается намного тяжелее. Теперь же Турция предлагает среднеазиатским государствам и Азербайджану «тюркский мир», подавая его как новую идентичность. И России уже стоит беспокоиться из-за того, что Турция, продвигая свои образовательные и гуманитарные инициативы, стремится к созданию единого тюркского алфавита на основе латиницы, и в конечном итоге это приведет к полному вытеснению русского языка в регионах Средней Азии в качестве языка межнационального диалога.
Также стоит иметь в виду, что, масштабируя свое присутствие на этих территориях, Турция обеспечивает среднеазиатские государства собственным вооружением, соответствующим стандартам НАТО. Эксперты прогнозируют, что Турция может создать полноценный военно-политический блок на базе ОТГ либо в ближайшей, либо в более отдаленной перспективе. Особенно если учитывать, что этому процессу будет способствовать поддержка Запада.
На фоне таких настроений российские власти должны максимально внимательно следить за «поползновениями» Турции в направлении среднеазиатских государств, чтобы избегать негативных последствий. Стоит отметить, что ОТГ уже начала продвигать инициативу по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, чтобы связать Европу и КНР в обход России. В создании такого коридора заинтересован Запад, а ЕС уже предложил направить десятки миллиардов евро на воплощение данной инициативы, которая несет значительную угрозу экономическим интересам нашего государства.