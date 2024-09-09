Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема

В Перми сегодня, 9 сентября, ограничили движение транспорта на участке ул. Монастырской — от ул. Свердловской до дома на Монастырской, 95б. Здесь проводят строительство тепловой сети, уточнили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края. Ограничения продлятся до 21 сентября. В региональном Минтрансе просят водителей заранее планировать пути объезда.