Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:25
В Перми сегодня, 9 сентября, ограничили движение транспорта на участке ул. Монастырской — от ул. Свердловской до дома на Монастырской, 95б. Здесь проводят строительство тепловой сети, уточнили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края. Ограничения продлятся до 21 сентября. В региональном Минтрансе просят водителей заранее планировать пути объезда.
Ранее власти сообщали о перекрытии другого участка улицы в центре города. Для транспорта до 30 сентября закрыта ул. Свердловская — от Окулова до Монастырской.