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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Перми с 9 до 21 сентября закрыли участок улицы Монастырской

Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема

9 сентября 2024, 08:23
Фото: Google Maps

В Перми с 9 до 21 сентября закрыли участок улицы Монастырской

Планируйте поездки заранее.

В Перми сегодня, 9 сентября, ограничили движение транспорта на участке ул. Монастырской — от ул. Свердловской до дома на Монастырской, 95б. Здесь проводят строительство тепловой сети, уточнили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края. Ограничения продлятся до 21 сентября. В региональном Минтрансе просят водителей заранее планировать пути объезда.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Ранее власти сообщали о перекрытии другого участка улицы в центре города. Для транспорта до 30 сентября закрыта ул. Свердловская — от Окулова до Монастырской.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие
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