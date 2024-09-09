В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября. 12 воспитанников спортшколы в Чайковском, а также их тренер и двое сопровождающих, ехали из Березников в родной город. Рядом с селом Елово водитель автобуса не справился с управлением и врезался в автогрейдер.