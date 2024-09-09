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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Елово

В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом

9 сентября 2024, 13:06
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Елово

Были госпитализированы шесть человек, среди которых трое детей.
Сюжет
Дтп

В результате ДТП со школьным автобусом в Еловском округе Прикамья госпитализировали шестерых пассажиров, среди которых трое — дети. Об этом Properm.ru рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

«Один ребенок от госпитализации отказался, остальные пять пациентов продолжают лечение в условиях стационара, получают необходимую медицинскую помощь. Находятся в состоянии средней степени тяжести, стабильные», — сообщили в министерстве.

Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября. 12 воспитанников спортшколы в Чайковском, а также их тренер и двое сопровождающих, ехали из Березников в родной город. Рядом с селом Елово водитель автобуса не справился с управлением и врезался в автогрейдер.

В результате ДТП восемь человек получили травмы, среди них — пятеро детей. По данным источника Properm.ru, у одного пострадавшего (это ребенок) есть перелом, остальные получили ушибы и черепно-мозговые травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УКРФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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