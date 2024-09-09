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В Перми горели баня и частный дом, пострадал мужчина

В Перми этой ночью на пожаре в микрорайоне Нагорный пострадал мужчина

9 сентября 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Перми горели баня и частный дом, пострадал мужчина

Горели баня и частный дом на улице Ремонтная

В Перми этой ночью на пожаре в микрорайоне Нагорный пострадал мужчина. Об этом сообщают в краевом МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ремонтная поступило 8 сентября в 23:18. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 30 человек личного состава и девяти единиц техники.

На месте установлено, что происходило горение бани и кровли частного жилого дома.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего домовладения самостоятельно эвакуировались три человека. На пожаре погибших нет, к сожалению, имеется травмированный

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 23:54.

В настоящее время сотрудниками Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

На минувшей неделе, 5 сентября, на пожаре в тепловом коллекторе в Березниках погиб мужчина. Сейчас идет установление личности погибшего. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, инцидент произошел на переулке Северный.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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