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Вечером 8 сентября в Перми на ул. Встречной иномарка насмерть сбила женщину

В Перми на улице Встречной иномарка насмерть сбила женщину

9 сентября 2024, 05:15
Фото: Госавтоинспекция

Вечером 8 сентября в Перми на ул. Встречной иномарка насмерть сбила женщину

Водитель Škoda Rapid сбил женщину, перебегавшую в неустановленном месте.
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Дтп

Автомобиль Škoda Rapid сбил насмерть женщину, которая перебегала ул. Встречную в неустановленном месте. Личность погибшей устанавливается.

ДТП произошло вчера, 8 сентября, около 20:12. По ул. Встречная в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль Škoda Rapid под управлением 21-летнего водителя. В районе дома 101 по ул. 2я Мулянская молодой человек сбил пешехода, сообщают в краевой Госавтоинспекции.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

Поздно вечером 6 сентября, около 23:00, на ул. Героев Хасана в Перми произошло смертельное ДТП. В направлении ул. Хлебозаводская по ул. Героев Хасана за рулем автомобиля ВАЗ 21130 ехал 34-летний мужчина.

По предварительным данным, в районе дома на Героев Хасана, 36 водитель не выдержал безопасную скорость. Он сбил двух дорожных рабочих, которые занимались ремонтом в левой полосе движения. Затем водитель наехал на стоящий экскаватор-погрузчик. В результате аварии 39-летний рабочий скончался в карете скорой помощи. Помимо этого, второй рабочий, а также виновник ДТП и его пассажирка доставлены в больницу.

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