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В Перми начали строить железнодорожную остановку «Попова»

В Перми начали строить железнодорожную остановку «Попова»

9 сентября 2024, 08:50
Фото: СвЖД
Возведение остановочного пункта должно завершиться до конца 2025 года.

В Перми началось строительство новой остановки для электричек около пермской набережной. Остановочный пункт «Ул. Попова» будет находиться на перегоне Пермь II — Пермь I. Работы должны завершиться до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Объектом смогут пользоваться пассажиры электропоездов кольцевого маршрута и Горнозаводского направления. Площадка будет с высокой платформой для посадки, навесом и точкой освещения. На остановку можно будет подняться по лестнице с ограждением и пандусом. В настоящий момент строители занимаются подготовкой участка для заезда строительной техники и расчищают полосу отвода. С целью установки конструкции платформы, будет расширено междупутье, переустроены железнодорожные пути и контактная сеть.

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#Пермь#Строительство#Железная дорога#Электрички#Пассажиры#Остановка
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