В Перми откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Перми скоро откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Он будет располагаться на ул. Сибирская, 16, сообщается на странице бара «ВКонтакте». Точные сроки запуска проекта пока не называются. Основатель бара обещает посетителям «путешествие в счастливые 90-е, танцы и караоке каждый день». Сергей Жуков намеревался открыть бар своей сети в Перми еще в 2021 году.
На сайте бара отмечено, что в Перми в «Руки ВВерх! Бар!» будут выступать такие знаменитости как Иракли, «Отпетые мошенники», «Винтаж», «GAYAZOV$ BROTHER$», «Фактор 2», «Братья Гримм» и так далее. Танцпол будет открыт до утра. В меню — простые и домашние блюда европейской и русской кухни, такие как салаты «Мимоза», «Селедка под шубой», пельмени или окрошка.