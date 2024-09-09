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В Перми скоро откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова

В Перми откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова

9 сентября 2024, 10:08
Фото: vk.com/rvbar.perm

В Перми скоро откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова

Точные сроки запуска проекта пока не называются.

В Перми скоро откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Он будет располагаться на ул. Сибирская, 16, сообщается на странице бара «ВКонтакте». Точные сроки запуска проекта пока не называются. Основатель бара обещает посетителям «путешествие в счастливые 90-е, танцы и караоке каждый день». Сергей Жуков намеревался открыть бар своей сети в Перми еще в 2021 году.

Фото: perm.rvbar.ru

На сайте бара отмечено, что в Перми в «Руки ВВерх! Бар!» будут выступать такие знаменитости как Иракли, «Отпетые мошенники», «Винтаж», «GAYAZOV$ BROTHER$», «Фактор 2», «Братья Гримм» и так далее. Танцпол будет открыт до утра. В меню — простые и домашние блюда европейской и русской кухни, такие как салаты «Мимоза», «Селедка под шубой», пельмени или окрошка.

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#Общество#Пермь#Бар#Общепит#Музыка
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