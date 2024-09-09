В Перми откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова

На сайте бара отмечено, что в Перми в «Руки ВВерх! Бар!» будут выступать такие знаменитости как Иракли, «Отпетые мошенники», «Винтаж», «GAYAZOV$ BROTHER$», «Фактор 2», «Братья Гримм» и так далее. Танцпол будет открыт до утра. В меню — простые и домашние блюда европейской и русской кухни, такие как салаты «Мимоза», «Селедка под шубой», пельмени или окрошка.