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Posted Вчера, 15:07

Published Вчера, 15:07

Modified Вчера, 15:09

Updated Вчера, 15:09

В Перми на 93 зданиях установлена архитектурная подсветка

В Перми продолжат работы по архитектурной подсветке зданий

9 сентября 2024, 15:07
Фото: properm.ru

В Перми на 93 зданиях установлена архитектурная подсветка

В ближайшее время появится еще более 40 таких зданий.

В 92% Перми уже есть наружное освещение. Работы проводит МКУ «Горсвет», которое внедряет умное освещение, сообщил глава Перми Эдуард Соснин в ходе прямой линии с пермяками.

Так, 93 здания в Перми к 300-летию оборудовано архитектурной подсветкой. Сейчас планируют добавить более чем 40 объектов с подсветкой. В частности, на очереди дома по улице Старцева, где работы должны стартовать в следующем году. Но не все пермяки согласны на архитектурную подсветку своего дома, а без такого разрешения работы вести нельзя, подчеркивает глава города.

Программа по установке архитектурной подсветки в городе была запущена в 2020 году. Ранее озвучивалось, что департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн рублей и по 35 млн рублей в 2025–2026 годах. Планировалось, что общий объем финансирования за шесть лет составит 361 млн рублей.

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#Пермь#Подсветка#Архитектурная подсветка
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