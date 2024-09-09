В Перми продолжат работы по архитектурной подсветке зданий

Posted Вчера, 15:07
Published Вчера, 15:07
Modified Вчера, 15:09
Updated Вчера, 15:09
В 92% Перми уже есть наружное освещение. Работы проводит МКУ «Горсвет», которое внедряет умное освещение, сообщил глава Перми Эдуард Соснин в ходе прямой линии с пермяками.
Так, 93 здания в Перми к 300-летию оборудовано архитектурной подсветкой. Сейчас планируют добавить более чем 40 объектов с подсветкой. В частности, на очереди дома по улице Старцева, где работы должны стартовать в следующем году. Но не все пермяки согласны на архитектурную подсветку своего дома, а без такого разрешения работы вести нельзя, подчеркивает глава города.
Программа по установке архитектурной подсветки в городе была запущена в 2020 году. Ранее озвучивалось, что департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн рублей и по 35 млн рублей в 2025–2026 годах. Планировалось, что общий объем финансирования за шесть лет составит 361 млн рублей.