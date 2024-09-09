В Перми продолжат работы по архитектурной подсветке зданий

Так, 93 здания в Перми к 300-летию оборудовано архитектурной подсветкой. Сейчас планируют добавить более чем 40 объектов с подсветкой. В частности, на очереди дома по улице Старцева, где работы должны стартовать в следующем году. Но не все пермяки согласны на архитектурную подсветку своего дома, а без такого разрешения работы вести нельзя, подчеркивает глава города.