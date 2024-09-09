properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Перми с 10 сентября изменится расписание автобусных маршрутов №38, №75 и №57.

В Перми с 10 сентября изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

9 сентября 2024, 12:35
Фото: properm.ru

В Перми с 10 сентября изменится расписание автобусных маршрутов №38, №75 и №57.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №38, №75 и №57.

В Перми с 10 сентября изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №38 и №75, где изменения будут введены «в связи с меняющейся дорожной обстановкой», поясняют чиновники.

При этом, на маршруте №38 будет увеличено количество отправлений до конечной остановки «Запруд-2». Также корректировки будут введены на маршруте №57 на основании обращений жителей.

Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения автобусов.

До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов. Кроме того, на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым было предложено исключить требования к классу приобретаемых автобусов или дополнить его средним и малым классом для участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:
В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспортаВ Перми вновь запускают ранее отменённый трамвайный маршрутС воскресенья в Перми изменятся несколько маршрутов общественного транспорта
#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
Подпишитесь
Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей
Сегодня, 08:34
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
Сегодня, 10:26
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 09:22
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
Сегодня, 08:23
В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет
Сегодня, 07:33
Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут
Сегодня, 05:05