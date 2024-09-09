Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Перми с 10 сентября изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
Изменения коснутся автобусных маршрутов №38 и №75, где изменения будут введены «в связи с меняющейся дорожной обстановкой», поясняют чиновники.
При этом, на маршруте №38 будет увеличено количество отправлений до конечной остановки «Запруд-2». Также корректировки будут введены на маршруте №57 на основании обращений жителей.
Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения автобусов.
До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов. Кроме того, на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым было предложено исключить требования к классу приобретаемых автобусов или дополнить его средним и малым классом для участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».