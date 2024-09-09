В Перми с 10 сентября изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов. Кроме того, на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым было предложено исключить требования к классу приобретаемых автобусов или дополнить его средним и малым классом для участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».