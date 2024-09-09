В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет

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Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:49
Не стало заслуженного профессора Пермского университета, доктора исторических наук Павла Рахшмира. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба ПГНИУ.
Павел Юхимович — крупнейший российский исследователь консерватизма и фашизма, основоположник изучения политической науки в Перми. С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада.
Выдающегося историка и педагога не стало 7 сентября.
Известный ученый родился и провел раннее детство на Украине. В 1941 году семья отправилась в эвакуацию в Свердловск (ныне — Екатеринбург), с декабря 1943 года Рахшмиры переехали в Перми.
Павел Рахшмир — основатель политологической научной школы в Прикамье, один из инициаторов создания специальности «Политология» в Пермском университете. В рамках школы Рахшмира на протяжении двух десятилетий было защищено около 20 диссертаций. Член экспертного совета ВАК СССР по всеобщей истории (1989—1991).
С 1987 года Павел Юхимович заведовал кафедрой новой и новейшей истории, с 1995 года и на протяжении 20 лет возглавлял Центр исследований по консерватизму при Пермском университете. После открытия на историческом факультете специальности «политология», Павел Юхимович взял на себя чтение важнейших учебных дисциплин для политологов. Очень скоро в студенческой среде возникло словечко «рахшмиризмы», каковым стали именовать меткие, нередко едкие, точные, запоминающиеся, «прикольные» фразы, обороты, суждения, звучавшие на его занятиях.
Сфера научных интересов в области зарубежной истории Рахшмира очень широка. Хронологически — это период с конца ХVIII столетия и до наших дней. Географически — вся Европа и Северная Америка. Необходимые источники ему обеспечивало умение читать на пяти европейских языках.