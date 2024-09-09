В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет

С 1987 года Павел Юхимович заведовал кафедрой новой и новейшей истории, с 1995 года и на протяжении 20 лет возглавлял Центр исследований по консерватизму при Пермском университете. После открытия на историческом факультете специальности «политология», Павел Юхимович взял на себя чтение важнейших учебных дисциплин для политологов. Очень скоро в студенческой среде возникло словечко «рахшмиризмы», каковым стали именовать меткие, нередко едкие, точные, запоминающиеся, «прикольные» фразы, обороты, суждения, звучавшие на его занятиях.