В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие

Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября. 12 воспитанников спортшколы, а также их тренер и двое сопровождающих, ехали из Березников в родной Чайковский. «Двигаясь по гравийной автодороге по направлению со стороны село Елово в город Чайковский на 8,5 км, водитель не справился с управлением автобуса и допустил наезд на двигающийся в попутном направлении автогрейдер», — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.