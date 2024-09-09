В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Еловском округе Прикамья в ДТП попал школьный автобус, перевозивший 12 детей. Восемь человек получили травмы.
Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября. 12 воспитанников спортшколы, а также их тренер и двое сопровождающих, ехали из Березников в родной Чайковский. «Двигаясь по гравийной автодороге по направлению со стороны село Елово в город Чайковский на 8,5 км, водитель не справился с управлением автобуса и допустил наезд на двигающийся в попутном направлении автогрейдер», — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
В результате ДТП восемь человек получили травмы, среди них — пятеро детей. По данным источника Properm.ru, у одного пострадавшего (это ребенок) есть перелом, остальные получили ушибы и черепно-мозговые травмы. Все они были госпитализированы. Первыми на место приехали сотрудники ГАИ.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УКРФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование находится на особом контроле главы краевого СУ СКР Дениса Головкина.
Кроме того, прокуратура Еловского района проводит проверку по факту ДТП. На место происшествия выезжал прокурор района Дмитрий Копьев.