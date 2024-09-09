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В отдельных муниципалитетах Пермского края стартовал отопительный сезон

В Пермском крае стартовал отопительный сезон

9 сентября 2024, 14:47
Фото: properm.ru

В отдельных муниципалитетах Пермского края стартовал отопительный сезон

Первыми подключают объекты социальной сферы.

В ряде муниципалитетов Пермского края стартовал отопительный сезон. С 9 сентября энергетики начали подключать к отоплению объекты социальной сферы в Краснокамске и посёлке Майский, сообщают в краевом минЖКХ.

Первым тепло поступает в детские сады, школы и колледжи, больницы и поликлиники. Сейчас «Т Плюс» принимает заявки от бюджетных учреждений на подключение к системе теплоснабжения.

В мэрии Перми ранее сообщали, что отопительный сезон в городе начнётся в зависимости от погодных условий. В первую очередь тепло будет также подаваться в объекты социальной сферы, затем — в жилые дома.

В Пермском крае средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юго-востоке на 3˚, на севере и северо-западе на 7˚ и более. В Перми всю неделю дневной максимум ожидается в пределах от +20˚ до +24˚, средняя температура воздуха за неделю выше нормы на 5˚, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

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#Общество#Пермь#Тепло#Теплоснабжение#Вода. тепло. жкх
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