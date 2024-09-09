В Пермском крае стартовал отопительный сезон

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В ряде муниципалитетов Пермского края стартовал отопительный сезон. С 9 сентября энергетики начали подключать к отоплению объекты социальной сферы в Краснокамске и посёлке Майский, сообщают в краевом минЖКХ.
Первым тепло поступает в детские сады, школы и колледжи, больницы и поликлиники. Сейчас «Т Плюс» принимает заявки от бюджетных учреждений на подключение к системе теплоснабжения.
В мэрии Перми ранее сообщали, что отопительный сезон в городе начнётся в зависимости от погодных условий. В первую очередь тепло будет также подаваться в объекты социальной сферы, затем — в жилые дома.
В Пермском крае средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юго-востоке на 3˚, на севере и северо-западе на 7˚ и более. В Перми всю неделю дневной максимум ожидается в пределах от +20˚ до +24˚, средняя температура воздуха за неделю выше нормы на 5˚, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.