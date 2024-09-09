В Подмосковье разбился самолет Ан-2. Погибли двое

По предварительным данным, сегодня, 9 сентября, экипаж воздушного судна совершал тренировочный полет. На борту самолета находились два человека, по предварительным данным, они погибли, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Известно, что самолет принадлежал аэроклубу «Вербилки». Как пишет Telegram-канал «112», погибли два пилота. На месте происшествия работают экстренные службы.