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В Подмосковье 9 сентября во время тренировочного полета разбился самолет Ан-2

В Подмосковье разбился самолет Ан-2. Погибли двое

9 сентября 2024, 11:17
Фото: vk.com/favt_official

В Подмосковье 9 сентября во время тренировочного полета разбился самолет Ан-2

На месте работают экстренные службы.

В Подмосковье, в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа разбился самолет Ан-2.

По предварительным данным, сегодня, 9 сентября, экипаж воздушного судна совершал тренировочный полет. На борту самолета находились два человека, по предварительным данным, они погибли, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Известно, что самолет принадлежал аэроклубу «Вербилки». Как пишет Telegram-канал «112», погибли два пилота. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее, 31 августа, на Камчатке разбился вертолет с шестью пермяками на борту. Никто не выжил.

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#Происшествия#Общество#Самолет#Упал самолет#Крушение
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