properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В полиции сообщили подробности ЧП с травматическим пистолетом в баре DOSKI

В полиции поделились подробностями ЧП с пострадавшими в пермском баре DOSKI

9 сентября 2024, 05:54
Фото: соцсети бара DOSKI

В полиции сообщили подробности ЧП с травматическим пистолетом в баре DOSKI

Источник Properm.ru сообщает, что ни одного выстрела произведено не было.

Сотрудники полиции Ленинского района проводят проверку по факту воскресного инцидента в баре DOSKI. По предварительным данным, конфликт произошел между охраной и тремя гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, которых не пустили в клуб. Администрация заведения вызвала полицию, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Личности правонарушителей установлены.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее пермяки в соцсетях писали, что неизвестный пришел в заведение с травматическим оружием. По их словам, произошла стрельба. Однако, по информации источника Properm.ru, ни одного выстрела не было произведено. Потасовка в баре DOSKI произошла после 05:00 8 сентября.

Ранее Properm.ru писали о пожилом мужчине, который придумал креативный и противозаконный способ избавления от скуки. Он стрелял по автомобилю соседки. Суд наказал нарушителя.

UPD. 12:10: «Все трое осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации все отказались», — дополнили Properm.ru в Минздраве Пермского края.

Читайте также:
Стало известно, сколько человек пострадало при стрельбе в баре DOSKI в центре ПермиВладельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилииПермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз
#Происшествия#Общество#Пермь#Стрельба#Ночной клуб
Подпишитесь
Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей
Сегодня, 08:34
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
Сегодня, 10:26
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
Сегодня, 09:22
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
Сегодня, 08:23
В Перми умер историк Павел Рахшмир. Ему было 89 лет
Сегодня, 07:33
Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут
Сегодня, 05:05