В полиции поделились подробностями ЧП с пострадавшими в пермском баре DOSKI

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сотрудники полиции Ленинского района проводят проверку по факту воскресного инцидента в баре DOSKI. По предварительным данным, конфликт произошел между охраной и тремя гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, которых не пустили в клуб. Администрация заведения вызвала полицию, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Личности правонарушителей установлены.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее пермяки в соцсетях писали, что неизвестный пришел в заведение с травматическим оружием. По их словам, произошла стрельба. Однако, по информации источника Properm.ru, ни одного выстрела не было произведено. Потасовка в баре DOSKI произошла после 05:00 8 сентября.
Ранее Properm.ru писали о пожилом мужчине, который придумал креативный и противозаконный способ избавления от скуки. Он стрелял по автомобилю соседки. Суд наказал нарушителя.
UPD. 12:10: «Все трое осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации все отказались», — дополнили Properm.ru в Минздраве Пермского края.