В полиции поделились подробностями ЧП с пострадавшими в пермском баре DOSKI

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее пермяки в соцсетях писали, что неизвестный пришел в заведение с травматическим оружием. По их словам, произошла стрельба. Однако, по информации источника Properm.ru, ни одного выстрела не было произведено. Потасовка в баре DOSKI произошла после 05:00 8 сентября.