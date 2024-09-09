В Прикамье посетителей МФЦ проконсультируют по вопросам регистрации недвижимости

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Завтра, 10 сентября, в пяти отделениях многофункционального центра «Мои Документы» пройдет день консультаций при участии сотрудников Управления Росреестра по Пермскому краю. Специалисты проконсультируют посетителей по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости и постановки их на кадастровый учет, а также получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде.
Жители Пермского края смогут узнать, какие существуют требования к форме и содержанию документов, в каких случаях нужно обращаться к нотариусу для удостоверения договора, как проверить недвижимость на наличие арестов или других ограничений.
Всего в мероприятии участвуют пять офисов «Мои Документы», находящиеся в Перми, Березниках и Чайковском. В Перми за консультацией можно подойти в филиалы «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9), «Свердловский» (ул. Лодыгина, 28В) и «Кировский-3» (ул. Федосеева, 7). В Березниках мероприятие состоится в отделении на ул. Карла Маркса, 37, а в Чайковском — на ул. Декабристов, 9. Посетители смогут задать интересующие вопросы специалистам Росреестра с 14:00 до 17:00. Предварительно записываться на мероприятие не нужно.
В пресс-службе МФЦ Пермского края рассказали, что услуги Росреестра входят в число самых востребованных у посетителей отделений «Мои Документы». За восемь месяцев текущего года принято более 700 тыс. обращений. При этом часто возникают ситуации, когда обратившимся в многофункциональный центр нужно получить данные не только о необходимом пакете документов, но и разъяснения по нестандартным, сложным вопросам.
Леонид Громов, руководитель Пермского краевого МФЦ:
— Оказать такую помощь могут только сотрудники Росреестра, обладающие специальными знаниями по вопросам регистрации прав на недвижимость. Практика показывает, что формат выездного консультирования сотрудниками различных ведомств востребован у наших посетителей. В качестве обратной связи мы всегда получаем только положительные отзывы от граждан.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что жители региона должны получать комплексный пакет разных услуг в офисах МФЦ. Для этого нужно организовывать мероприятия в разных форматах, удобных для людей. Это позволяет обеспечить доступность важных услуг, в том числе бесплатной юридической помощи, в отдаленных территориях Пермского края.