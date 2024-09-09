В Прикамье посетителей МФЦ проконсультируют по вопросам регистрации недвижимости

Всего в мероприятии участвуют пять офисов «Мои Документы», находящиеся в Перми, Березниках и Чайковском. В Перми за консультацией можно подойти в филиалы «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9), «Свердловский» (ул. Лодыгина, 28В) и «Кировский-3» (ул. Федосеева, 7). В Березниках мероприятие состоится в отделении на ул. Карла Маркса, 37, а в Чайковском — на ул. Декабристов, 9. Посетители смогут задать интересующие вопросы специалистам Росреестра с 14:00 до 17:00. Предварительно записываться на мероприятие не нужно.