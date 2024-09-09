В Серебрянском парке в долине Данилихи в Перми убрали более 340 овощных ям

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:31
В долине реки Данилихи проходит обустройство территории Серебрянского парка (участок между домами по улице Моторостроителей, 21 и улице Муромской, 32). Здесь убрали более 340 овощных ям, сообщают в администрации Перми.
Власти признали овощные ямы бесхозяйными. На сегодняшний день выполнен их демонтаж и засыпка. Всего ликвидировано более 340 овощных ям и вывезено более 1000 тонн мусора.
На месте ям будут обустроены вело-пешеходные кромочные дорожки, каждая шириной по 2 метра. Пешеходная и велосипедная дорожки будут разделены газонной частью, на которой будут располагаться опоры освещения и видеонаблюдения.
На территории Серебрянского парка предусмотрено обустройство экотроп, спортивной и детской площадок, смотровых площадок, малых архитектурных форм, сетей наружного освещения, элементов навигации, визит-центра, озеленение территории.
Ранее стало известно, что администрация Мотовилихинского района Перми намерена демонтировать гараж по распоряжению прокуратуры, который ранее вернула после незаконного сноса.
Речь идет о гараже, принадлежащем пенсионеру, инвалиду II группы, ветерану труда Анатолию Семенову. Ранее объект подлежал сносу, несмотря на наличие документов, разрешающих его установку на земле муниципалитета, выданных еще в советское время. После вмешательства СМИ власти Перми извинились перед пенсионером и пообещали возвести новый гараж.