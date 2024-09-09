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Так планируют обустроить парк

В Серебрянском парке в долине Данилихи в Перми убрали более 340 овощных ям

9 сентября 2024, 06:30
Фото: администрация Перми
Так планируют обустроить парк

В долине реки Данилиха в Перми ликвидировано более 340 овощных ям

Власти называют их бесхозяйными.

В долине реки Данилихи проходит обустройство территории Серебрянского парка (участок между домами по улице Моторостроителей, 21 и улице Муромской, 32). Здесь убрали более 340 овощных ям, сообщают в администрации Перми.

Власти признали овощные ямы бесхозяйными. На сегодняшний день выполнен их демонтаж и засыпка. Всего ликвидировано более 340 овощных ям и вывезено более 1000 тонн мусора.

На месте ям будут обустроены вело-пешеходные кромочные дорожки, каждая шириной по 2 метра. Пешеходная и велосипедная дорожки будут разделены газонной частью, на которой будут располагаться опоры освещения и видеонаблюдения.

На территории Серебрянского парка предусмотрено обустройство экотроп, спортивной и детской площадок, смотровых площадок, малых архитектурных форм, сетей наружного освещения, элементов навигации, визит-центра, озеленение территории.

Ранее стало известно, что администрация Мотовилихинского района Перми намерена демонтировать гараж по распоряжению прокуратуры, который ранее вернула после незаконного сноса.

Речь идет о гараже, принадлежащем пенсионеру, инвалиду II группы, ветерану труда Анатолию Семенову. Ранее объект подлежал сносу, несмотря на наличие документов, разрешающих его установку на земле муниципалитета, выданных еще в советское время. После вмешательства СМИ власти Перми извинились перед пенсионером и пообещали возвести новый гараж.

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#Пермь#Благоустройство#Благоустройство города
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