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Posted Вчера, 15:34

Published Вчера, 15:34

Modified Вчера, 16:10

Updated Вчера, 16:10

Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали на 48 часов

Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали

9 сентября 2024, 15:34
Фото: 1MI

Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали на 48 часов

Мужчину задержали на 48 часов

Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Как стало известно порталу Properm.ru, молодого мужчину 1999 года рождения на 48 часов задержала полиция.

По предварительным данным, трое пьяных мужчин пытались пройти в заведение с незаряженным пневматическим пистолетом. Однако их не пустила охрана. Из-за этого возникла потасовка, в ходе которой один из охранников начал стрелять из газового пистолета. Участники инцидента установлены, идет следствие, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ.

В ходе инцидента в баре Doski пострадали трое молодых мужчин. Как сообщили в краевом Минздраве, все трое были осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пермяки отказались.

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#Происшествия#Пермь#Криминал#Клуб#Ночной клуб
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