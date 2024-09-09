Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали

Posted Вчера, 15:34
Published Вчера, 15:34
Modified Вчера, 16:10
Updated Вчера, 16:10
Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Как стало известно порталу Properm.ru, молодого мужчину 1999 года рождения на 48 часов задержала полиция.
По предварительным данным, трое пьяных мужчин пытались пройти в заведение с незаряженным пневматическим пистолетом. Однако их не пустила охрана. Из-за этого возникла потасовка, в ходе которой один из охранников начал стрелять из газового пистолета. Участники инцидента установлены, идет следствие, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ.
В ходе инцидента в баре Doski пострадали трое молодых мужчин. Как сообщили в краевом Минздраве, все трое были осмотрены врачами, оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пермяки отказались.