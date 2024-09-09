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Posted 9 сентября, 10:30

Published 9 сентября, 10:30

Modified 14 сентября, 20:33

Updated 14 сентября, 20:33

Жительница Бийска лишилась денег во время просмотра в интернете картинок с ногтями

9 сентября 2024, 10:30
Женщина из Бийска искала в интернете идеи для украшения ногтей, когда столкнулась с аферистами. Об этом сообщили в правоохранительных органах Алтайского края.

На одном интернет-ресурсе местной жительнице появилось предложение обновить мобильное приложение для оплаты. Она перешла по ссылке, установила программу на свой гаджет и сразу получила два уведомления: о списании 4200 рублей за услуги мобильной связи и о пополнении баланса сим-карты на аналогичную сумму.

Когда женщина изучала произошедшее, появилось третье уведомление — деньги с ее телефона были переведены на карту неизвестному человеку, пишет ИА «Амител».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы напоминают об опасности переходить по подозрительным ссылкам в сети интернет.

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