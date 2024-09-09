Жительница Бийска лишилась денег во время просмотра в интернете картинок с ногтями

Posted 9 сентября, 10:30
Published 9 сентября, 10:30
Modified 14 сентября, 20:33
Updated 14 сентября, 20:33
На одном интернет-ресурсе местной жительнице появилось предложение обновить мобильное приложение для оплаты. Она перешла по ссылке, установила программу на свой гаджет и сразу получила два уведомления: о списании 4200 рублей за услуги мобильной связи и о пополнении баланса сим-карты на аналогичную сумму.
Когда женщина изучала произошедшее, появилось третье уведомление — деньги с ее телефона были переведены на карту неизвестному человеку, пишет ИА «Амител».
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы напоминают об опасности переходить по подозрительным ссылкам в сети интернет.