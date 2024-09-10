Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве пермского следователя

Ранее издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщило, что подозреваемым в убийстве начальника районного отдела СКР является пенсионер нацгвардии Алексей Головин. Около 00:00 он зашел на лестничную площадку, где находится квартира убитого и выключил свет в подъезде. В тот момент, когда Середкин открыл ее, Головин напал на него с топором. При этом по данным «КП-Пермь», подозреваемый — сожитель бывшей супруги Евгения Середкина, и после совершения убийства он сам позвонил в правоохранительные органы.