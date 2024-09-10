Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве пермского следователя

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Председателю СУ СКР РФ Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве главы Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канала Следственного комитета.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью). Подозреваемый был задержан и допрошен. В ближайшее время будет предъявлено обвинение. Устанавливаются мотивы преступления, проводится проверка версии убийства на почве ревности.
Доклад о ходе расследования будет представлен руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщило, что подозреваемым в убийстве начальника районного отдела СКР является пенсионер нацгвардии Алексей Головин. Около 00:00 он зашел на лестничную площадку, где находится квартира убитого и выключил свет в подъезде. В тот момент, когда Середкин открыл ее, Головин напал на него с топором. При этом по данным «КП-Пермь», подозреваемый — сожитель бывшей супруги Евгения Середкина, и после совершения убийства он сам позвонил в правоохранительные органы.