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Главе СКР Бастрыкину представят доклад об убийстве следователя в Перми

Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве пермского следователя

10 сентября 2024, 07:04
Фото: sledcom.ru

Главе СКР Бастрыкину представят доклад об убийстве следователя в Перми

В СМИ пишут, кто мог быть убийцей Евгения Середкина.

Председателю СУ СКР РФ Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве главы Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канала Следственного комитета.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью). Подозреваемый был задержан и допрошен. В ближайшее время будет предъявлено обвинение. Устанавливаются мотивы преступления, проводится проверка версии убийства на почве ревности.

Доклад о ходе расследования будет представлен руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщило, что подозреваемым в убийстве начальника районного отдела СКР является пенсионер нацгвардии Алексей Головин. Около 00:00 он зашел на лестничную площадку, где находится квартира убитого и выключил свет в подъезде. В тот момент, когда Середкин открыл ее, Головин напал на него с топором. При этом по данным «КП-Пермь», подозреваемый — сожитель бывшей супруги Евгения Середкина, и после совершения убийства он сам позвонил в правоохранительные органы.

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#Пермский край#Убийство#Бастрыкин#Уголовное дело#Ревность#Доклад#Денис Головкин
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