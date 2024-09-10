БРИКС как драйвер развития: итоги VI Международного муниципального форума в Москве

Одним из центральных событий форума стала сессия «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства». Руководитель ДВМС Москвы Сергей Черёмин подчеркнул растущую роль БРИКС в установлении связей между странами и городами. Он отметил значительные успехи столицы во внешнеэкономическом сотрудничестве, особенно с Китаем и Индией. Так, товарооборот с КНР в 2023 году достиг около 100 млрд долларов.