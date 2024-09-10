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БРИКС как драйвер развития: итоги VI Международного муниципального форума в Москве

БРИКС как драйвер развития: итоги VI Международного муниципального форума в Москве

10 сентября 2024, 15:14
Фото: Пресс-служба АНО МЦМС
С 27 по 28 августа 2024 года Москва принимала VI Международный муниципальный форум стран БРИКС (ММФ БРИКС), который прошел в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Форум, организованный при поддержке федеральных органов власти и ключевых институтов развития, собрал свыше 6000 человек, включая зарубежных представителей, делегатов от международных организаций, федеральных ведомств, регионов России и мэров российских городов.

Одним из центральных событий форума стала сессия «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства». Руководитель ДВМС Москвы Сергей Черёмин подчеркнул растущую роль БРИКС в установлении связей между странами и городами. Он отметил значительные успехи столицы во внешнеэкономическом сотрудничестве, особенно с Китаем и Индией. Так, товарооборот с КНР в 2023 году достиг около 100 млрд долларов.

Благодаря комплексным мерам поддержки бизнеса, реализуемым Правительством Москвы, более 900 малых и средних предприятий за прошедший год перешли в категорию крупных. Этому способствовали льготы в технопарках и индустриальных кластерах, содействие росту экспортного потенциала.

Владимир Платонов, президент МТПП, подчеркнул, что цель форума — создание условий для успешного сотрудничества бизнес-сообществ стран БРИКС. Он отметил лидирующие позиции Москвы в рейтинге человеческого потенциала среди мегаполисов БРИКС+, обусловленные развитием научно-технической базы, образования, устойчивостью рынка труда, цифровизацией и поддержкой инноваций.

На секции «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС» Сергей Черёмин рассказал о новых форматах сотрудничества, включая трехлетние программы взаимодействия в различных сферах городского развития. Успешным примером стала реализация в Москве системы интеллектуального управления дорожным движением на основе международного опыта.

Представители ОАЭ и Ирана Мохаммед Альнуами и д-р Мехди Садеги подчеркнули возрастающую роль БРИКС в мировой экономике и необходимость углубления международного сотрудничества. По мнению д-ра Садеги, БРИКС в перспективе может превзойти по значимости «Большую семёрку» и ЕС с точки зрения глобального ВВП.

Выступление представителя Пекина Хань Гэна было посвящено роли БРИКС в продвижении многополярности и развитии справедливого миропорядка. Он пригласил к сотрудничеству в рамках специальных экономических зон Пекина, отметив успехи китайской столицы во взаимодействии с городами стран БРИКС.

Участники форума обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая проведение Дней Москвы в Бразилии в 2025 году и развитие концепции БРИКС+, направленной на расширение партнёрства за пределы основных стран-участниц.

Достигнутые на форуме договоренности и инициативы призваны вывести сотрудничество в рамках БРИКС на качественно новый уровень.

Ключевые итоги и достижения, представленные на VI ММФ БРИКС:

  1. Москва продемонстрировала значительные успехи во внешнеэкономическом сотрудничестве, особенно с Китаем и Индией. Товарооборот с КНР в 2023 году достиг около 100 млрд долларов.
  2. Благодаря комплексным мерам поддержки бизнеса в Москве более 900 малых и средних предприятий за прошедший год перешли в категорию крупных.
  3. Москва заняла лидирующие позиции в рейтинге человеческого потенциала среди мегаполисов БРИКС+.
  4. Внедрение новых форматов межмуниципального сотрудничества, включая трехлетние программы взаимодействия в различных сферах городского развития.
  5. Успешная реализация в Москве системы интеллектуального управления дорожным движением на основе международного опыта.
  6. Признание растущей роли БРИКС в мировой экономике и необходимости углубления международного сотрудничества со стороны представителей ОАЭ и Ирана.
  7. Подтверждение курса БРИКС на продвижение многополярности и справедливого миропорядка со стороны представителя Пекина.
  8. Планы по проведению Дней Москвы в Бразилии в 2025 году и развитие концепции БРИКС+.
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