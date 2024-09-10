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Два авиаперевозчика отменили рейсы из Перми во Владикавказ и Махачкалу

Два авиаперевозчика отменили рейсы из Перми во Владикавказ и Махачкалу

10 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI
Полеты перестанут осуществляться с октября текущего года.

Авиаперевозчик«Икар» отменил рейсы из Перми во Владикавказ с октября текущего года. Также прекращает рейсы из международного аэропорта «Большое Савино» в Махачкалу компания Nordwind, сообщает URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

По причине отмены рейсов жители Прикамья смогут полететь в Северную Осетию или Ингушетию только с пересадками. По данным онлайн-табло, последний вылет во Владикавказ будет 29 сентября, а в Махачкалу — 21 сентября.

В Махачкалу из Перми продолжит до 29 марта следующего года летать авиаперевозчик «Азимут».

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#Пермь#Отмена рейсов#Ингушетия#Махачкала#Икар#Владикавказ#Северная Осетия
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