Два авиаперевозчика отменили рейсы из Перми во Владикавказ и Махачкалу

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Авиаперевозчик«Икар» отменил рейсы из Перми во Владикавказ с октября текущего года. Также прекращает рейсы из международного аэропорта «Большое Савино» в Махачкалу компания Nordwind, сообщает URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
По причине отмены рейсов жители Прикамья смогут полететь в Северную Осетию или Ингушетию только с пересадками. По данным онлайн-табло, последний вылет во Владикавказ будет 29 сентября, а в Махачкалу — 21 сентября.
В Махачкалу из Перми продолжит до 29 марта следующего года летать авиаперевозчик «Азимут».