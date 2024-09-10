ЕР по итогам ЕДГ-2024 укрепила статус партии президента и народного большинства

В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, где победу одержали кандидаты от ЕР. В 13 регионах прошли выборы в региональные парламенты, и средний результат ЕР по стране составил 64,6%. По словам Якушева, партия получила 82% мандатов, что выше показателя (66%) пять лет назад.