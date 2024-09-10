ЕР по итогам ЕДГ-2024 укрепила статус партии президента и народного большинства

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов отметил, что избиратели поддержали курс президента и выразили доверие партии в реализации его инициатив в регионах. Он подчеркнул, что более 80% избранных кандидатов — это новые лица, что стало беспрецедентным результатом в плане обновления депутатского корпуса, передает mkset.ru.
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что ЕР сохранила все три мандата в Государственной думе. За Викторию Абрамченко проголосовали 75%, за Олега Матыцина — 68%, за Николая Шульгинова — 55%. Шульгинов был самовыдвиженцем, но получил поддержку партии.
В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, где победу одержали кандидаты от ЕР. В 13 регионах прошли выборы в региональные парламенты, и средний результат ЕР по стране составил 64,6%. По словам Якушева, партия получила 82% мандатов, что выше показателя (66%) пять лет назад.
На выборах в представительные органы административных центров ЕР получила 85% мандатов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 64%, напомнил Якушев. Важной особенностью ЕДГ-2024 стала победа 308 участников спецоперации, выдвинутых партией. 81% кандидатов этой категории выиграли выборы. Якушев отметил, что им оказывалась всесторонняя поддержка на протяжении всей избирательной кампании.
Сайт партии ER.RU сообщает, что обновление депутатского корпуса по итогам выборов составит 87%. Владимир Якушев также подчеркнул, что партия начала подготовку к федеральной кампании 2026 года уже во время ЕДГ-2024.