properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

ЕР по итогам ЕДГ-2024 укрепила статус партии президента и народного большинства

ЕР по итогам ЕДГ-2024 укрепила статус партии президента и народного большинства

10 сентября 2024, 10:32
Фото: ER.RU
«Единая Россия» объявила о первых итогах единого дня голосования 2024 года на встрече с журналистами ТАСС и на совместном заседании президиума генсовета и бюро высшего совета. Партия выдвинула 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов, одержав убедительную победу по всей стране.

Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов отметил, что избиратели поддержали курс президента и выразили доверие партии в реализации его инициатив в регионах. Он подчеркнул, что более 80% избранных кандидатов — это новые лица, что стало беспрецедентным результатом в плане обновления депутатского корпуса, передает mkset.ru.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что ЕР сохранила все три мандата в Государственной думе. За Викторию Абрамченко проголосовали 75%, за Олега Матыцина — 68%, за Николая Шульгинова — 55%. Шульгинов был самовыдвиженцем, но получил поддержку партии.

В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, где победу одержали кандидаты от ЕР. В 13 регионах прошли выборы в региональные парламенты, и средний результат ЕР по стране составил 64,6%. По словам Якушева, партия получила 82% мандатов, что выше показателя (66%) пять лет назад.

На выборах в представительные органы административных центров ЕР получила 85% мандатов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 64%, напомнил Якушев. Важной особенностью ЕДГ-2024 стала победа 308 участников спецоперации, выдвинутых партией. 81% кандидатов этой категории выиграли выборы. Якушев отметил, что им оказывалась всесторонняя поддержка на протяжении всей избирательной кампании.

Сайт партии ER.RU сообщает, что обновление депутатского корпуса по итогам выборов составит 87%. Владимир Якушев также подчеркнул, что партия начала подготовку к федеральной кампании 2026 года уже во время ЕДГ-2024.

Подпишитесь
Подозреваемого в убийстве пермского следователя отправили в СИЗО
Сегодня, 14:03
«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе
Сегодня, 13:36
Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка
Сегодня, 11:26
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
Сегодня, 11:04
Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате
Сегодня, 08:10
Три тысячи сотрудников «Газпром нефти» поборолись за звание лучшего
Сегодня, 13:35