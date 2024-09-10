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Геолог после обнаружения старейшей на планете воды решил попробовать ее на вкус

Геолог после обнаружения старейшей на планете воды решил попробовать ее на вкус

10 сентября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Геологи, отправившиеся в экспедицию в одну из глубочайших шахт Канады, совершили сенсационное открытие — обнаружили воду, возраст которой насчитывает 2,6 миллиарда лет, что делает ее самой древней водой на планете.

Как сообщает newkhakasiya.online, руководящая группой исследователей профессор Барбара Шервуд Лоллар решила на свой страх и риск попробовать такую воду на вкус.

Она объяснила, что геологи, работающие с камнями, часто пробуют их лизать. Также и с водой — эксперт отметила, что желание попробовать древнюю воду обусловлено не столько любопытством, сколько научным интересом. Барбара подчеркнула, что пить такую воду в больших объемах не только небезопасно, но и непрактично с точки зрения траты ценнейшей жидкости. Поэтому она просто окунула палец в воду и положила его на кончик языка.

Запретная вода оказалась горькой и чрезмерно соленой — даже по сравнению с обычной морской водой. Чем более соленой кажется такая вода, тем больше ей должно быть лет.

Помимо того, чтобы попробовать воду на вкус, удалось провести научный анализ, который показал, что в этой воде обитали микробы уже миллиарды лет назад.

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