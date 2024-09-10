Геолог после обнаружения старейшей на планете воды решил попробовать ее на вкус

Она объяснила, что геологи, работающие с камнями, часто пробуют их лизать. Также и с водой — эксперт отметила, что желание попробовать древнюю воду обусловлено не столько любопытством, сколько научным интересом. Барбара подчеркнула, что пить такую воду в больших объемах не только небезопасно, но и непрактично с точки зрения траты ценнейшей жидкости. Поэтому она просто окунула палец в воду и положила его на кончик языка.