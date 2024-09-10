Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде

Внуково и Домодедово не принимают и не отправляет воздушные судна с 01:17 по мск, Жуковский — с 01:46 по мск. Больше десяти рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга. По данным онлайн-табло Большого Савино, из Перми и в Пермь пока задержек рейса нет.