Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Как сообщил источник Properm.ru, самолет авиакомпании «Победа», летевший из Перми в Москву, приземлился в Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА. По информации представителя Росавиации, с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 10 сентября на работу трёх аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения.
Внуково и Домодедово не принимают и не отправляет воздушные судна с 01:17 по мск, Жуковский — с 01:46 по мск. Больше десяти рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга. По данным онлайн-табло Большого Савино, из Перми и в Пермь пока задержек рейса нет.
Ранее сообщалось, что этой ночью силами противоздушной обороны было сбито 14 беспилотников в округах Подмосковья: в Подольске, в Раменском, в Люберцах, в Домодедово и Коломне. По словам главы Московской области, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском, погиб девятилетний ребенок.
Другой дрон попал в дом на ул. Высоковольтной, повреждена квартира на девятом этаже. Есть один пострадавший. Эвакуированных жителей разместили в пунктах временного пребывания.