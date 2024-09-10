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Published Сегодня, 06:53

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В Пермском крае стоимость купеческого дома снизили еще на 150 тысяч рублей

Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей

10 сентября 2024, 06:53
Фото: Авито

В Пермском крае стоимость купеческого дома снизили еще на 150 тысяч рублей

Изначально цена на дом составляла 950 тыс., после чего снижалась до 750 тысяч рублей.
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Школа

Стоимость купеческого двухэтажного дома 1910 года постройки снизилась на 150 тысяч рублей, достигнув 600 тыс. рублей. Изначально цена на дом составляла 950 тыс., после чего снижалась до 750 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Дом находится в деревне Грибаны Ординского округа. Располагается усадьба в живописном месте. Фундамент строения выполнен из натурального камня. На каждом этаже есть по одной печке, на первом этаже стоит большая, на втором — маленькая. Топить их можно от отдельности.

Отмечается, что крыша у дома довольна надежная, ее покрыли металлическими листами совсем недавно. На участке в 21 сотку располагается также деревянный сруб с навесом в виде конюшни. Ее можно восстановить, либо пустить на дрова.

Неподалеку есть пруд, где можно порыбачить. К дому подведено электричество. Водоснабжения нет, однако на территории есть колодец, можно пробурить скважину. На противоположном берегу от дома находится заброшенный карьер по добыче камня. Неподалеку располагается Ординская пещера.

В населенном пункте также есть свои школа, магазин и фельдшерский пункт. В настоящий момент идут работы по восстановлению старинной церкви.

Фото: Авито
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