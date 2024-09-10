«Молот» уступил гостям из Москвы по буллитам

«Мы с самого начала чемпионата вкатились в игровой ритм и претензий особых ни к кому нет. Но глупости, которые мы сегодня совершили… Ребята — молодцы, в меньшинстве здорово играли, пластались, а расхлябанность какая-то, несобранность в определенных моментах — она и помешала нам», — подчеркнул наставник.