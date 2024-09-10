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Пермский «Молот» уступил московской «Звезде» 4:5 по буллитам

«Молот» уступил гостям из Москвы по буллитам

10 сентября 2024, 04:36
Фото: ВХЛ

Пермский «Молот» уступил московской «Звезде» 4:5 по буллитам

Основное время матча завершилось со счетом 4:4.

Вчера, 9 сентября, пермский «Молот» уступил в домашнем матче московскому клубу «Звезда». Итоговый счет 4:5 был установлен с помощью серии буллитов.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. У пермского клуба шайбы забросили Павел Щербаков, Роман Ивашов, Арсений Ерохин и Максим Кицын.

Главный тренер «Молота» Юрий Панов так прокомментировал поражение: «Когда проигрываешь, всегда есть недовольство. Благодарны парням, которые хорошо сыграли, практически вытащили матч, повели в счете. Но грубые индивидуальные ошибки не позволили сегодня победить».

«Мы с самого начала чемпионата вкатились в игровой ритм и претензий особых ни к кому нет. Но глупости, которые мы сегодня совершили… Ребята — молодцы, в меньшинстве здорово играли, пластались, а расхлябанность какая-то, несобранность в определенных моментах — она и помешала нам», — подчеркнул наставник.

Следующий матч «Молот» проведет 11 сентября против ХК «Динамо СПб». Начало встречи в 19:00.

В первом домашнем матче нового сезона регулярного чемпионата ВХЛ 8 сентября «Молот» обыграл московский клуб «Юнисон» 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

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#Спорт#Пермь#Хоккей
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