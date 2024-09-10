Мужчина лишился трети легких из-за родниковой воды

В июле 2021 года 33-летний кровельщик съездил к друзьям в Маунт-Эллиот в Новом Южном Уэльсе. С тех пор его здоровье стало стремительно ухудшаться, за два года мужчина лишился почти трети легких. Лишь спустя два года врачи смогли поставить ему диагноз. Они предположили, что он подхватил НТМ, когда выпил нефильтрованную родниковую воду, пишет 360.ru.