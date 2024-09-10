Новый бассейн в пермской школе №28 откроется этой осенью

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
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Updated Сегодня, 10:45
Новый бассейн в школе №28 в Перми откроется с ноября этого года. В нем смогут заниматься не только учащиеся образовательного учреждения, но и жители близлежащего района. Об этом во время прямого эфира рассказал РБК-Пермь глава города Эдуард Соснин.
Бассейн в школе №28 был закрыт в 2018 году после того, как власти решили его капитально отремонтировать. В ходе работ были заменены окна, полностью отремонтированы кровля, двери и душевые, также появилась новая чаша самого бассейна. Кроме того, установлена современная система очистки и фильтрации воды. У бассейна оборудован отдельный вход, чтобы не только ученики, но и жители района могли заниматься плаванием.
Городские власти также заложили бюджет и на капитальный ремонт других объектов образования. Продолжается ремонт пяти школ — гимназии №2, лицея №10, школ №44, 118 и 123.
Как подчеркнул глава города Эдуард Соснин, все дети должны учиться в качественных, равных условиях. Для этого на капремонт образовательных учреждений только в бюджете города на ближайшие три года заложено 2,6 млрд рублей, также выделяется краевое и федеральное финансирование. Работы синхронизируются с краевой программой «Школьный двор»: в этом году в Перми благоустроят восемь дворов, в 2025 году — уже 10. В текущем году было введено в эксплуатацию 6 тыс. учебных мест. Власти составили список школ, которым в первую очередь требуется ремонт.
Только недавно в Перми начали применять комплексный подход и к ремонту детских садов. Ранее здания ремонтировались частично. Сейчас же, если речь идет о ремонте фасада, меняется не только сам фасад, но и окна, и материал, из которого он состоит.