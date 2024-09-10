Новый бассейн в пермской школе №28 откроется этой осенью

Как подчеркнул глава города Эдуард Соснин, все дети должны учиться в качественных, равных условиях. Для этого на капремонт образовательных учреждений только в бюджете города на ближайшие три года заложено 2,6 млрд рублей, также выделяется краевое и федеральное финансирование. Работы синхронизируются с краевой программой «Школьный двор»: в этом году в Перми благоустроят восемь дворов, в 2025 году — уже 10. В текущем году было введено в эксплуатацию 6 тыс. учебных мест. Власти составили список школ, которым в первую очередь требуется ремонт.