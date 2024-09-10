Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате

Александр Труфанов с 2022 года занимал должность проректора по молодежной политике и информатизации. Ирина Черникова до недавнего времени занимала пост директора института непрерывного образования ПНИПУ. Ксения Сарайкина до назначения на должность проректора занимала пост декана строительного факультета, а Денис Ворсин был помощником ректора.