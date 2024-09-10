Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Новый ректор Пермского Политеха Антон Петроченков провел масштабные кадровые перестановки в руководстве вуза. Назначены четыре новых проректора, сообщает пресс-служба университета.
Первым проректором-проректором по информатизации станет кандидат технических наук Александр Труфанов, проректором по образовательной деятельности — доктор педагогических наук Ирина Черникова, проректором по молодежной политике — кандидат технических наук Ксения Сарайкина, проректором по развитию имущественного комплекса — Денис Ворсин. Проректор по науке и инновациям Алексей Швейкин и проректор по приоритетным проектам Павел Волегов сохранили свои должности.
Александр Труфанов с 2022 года занимал должность проректора по молодежной политике и информатизации. Ирина Черникова до недавнего времени занимала пост директора института непрерывного образования ПНИПУ. Ксения Сарайкина до назначения на должность проректора занимала пост декана строительного факультета, а Денис Ворсин был помощником ректора.
Напомним, Антон Петроченков утвержден в должности ректора ПНИПУ приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2024 года. Срок пребывания в должности — пять лет.