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Новый глава ПНИПУ Антон Петроченков назначил четырех новых проректоров

Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате

10 сентября 2024, 08:10
Фото: properm.ru

Новый глава ПНИПУ Антон Петроченков назначил четырех новых проректоров

Антон Петроченков утвержден в должности сроком на пять лет.

Новый ректор Пермского Политеха Антон Петроченков провел масштабные кадровые перестановки в руководстве вуза. Назначены четыре новых проректора, сообщает пресс-служба университета.

Первым проректором-проректором по информатизации станет кандидат технических наук Александр Труфанов, проректором по образовательной деятельности — доктор педагогических наук Ирина Черникова, проректором по молодежной политике — кандидат технических наук Ксения Сарайкина, проректором по развитию имущественного комплекса — Денис Ворсин. Проректор по науке и инновациям Алексей Швейкин и проректор по приоритетным проектам Павел Волегов сохранили свои должности.

Александр Труфанов с 2022 года занимал должность проректора по молодежной политике и информатизации. Ирина Черникова до недавнего времени занимала пост директора института непрерывного образования ПНИПУ. Ксения Сарайкина до назначения на должность проректора занимала пост декана строительного факультета, а Денис Ворсин был помощником ректора.

Напомним, Антон Петроченков утвержден в должности ректора ПНИПУ приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2024 года. Срок пребывания в должности — пять лет.

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#Кадровые перестановки#ПНИПУ#Ректор#Ректор ПНИПУ
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