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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Онколог Глумов рассказал, что копчености могут спровоцировать рак толстой кишки

10 сентября 2024, 13:02
Онколог рассказал, что продукты естественного копчения содержат много канцерогенов, поэтому оказывают на организм влияние, схожее с табачным дымом, и могут спровоцировать развитие рака.

Главный врач ГБУЗ «Онкологический диспансер Ростовской области» Евгений Глумов дал интервью «Ридусу». В беседе с изданием он рассказал, что употребление копченых продуктов может привести к возникновению рака толстой кишки. Он пояснил, что их воздействие на организм человека схоже с влиянием табачного дыма.

Онколог подчеркнул, что речь идет о продуктах естественного копчения, в которых содержится большое количество канцерогенов. Он добавил, что жалобы на то, что в пищевой промышленности продукты, для придания им вкуса копчения, обрабатывают жидким дымом, напрасны. Он был разработан учеными именно для того, чтобы снизить влияние канцерогенов на человека.

Глумов также рассказал, что научных исследований, заслуживающих доверия, по поводу того, что употребление некоторых продуктов может препятствовать возникновению рака, не существует.

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