Подозреваемого в убийстве пермского следователя отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
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Updated Сегодня, 14:14
Подозреваемого в жестоком убийстве начальника Свердловского отдела СКР по Пермскому краю Евгения Середкина пенсионера Нацгвардии из Волгограда Алексея Головина отправили в СИЗО на два месяца, до 10 ноября. Дело об убийстве Середкина расследуют его коллеги из первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Головин, по версии следствия, пришел с топором в квартиру погибшего в ночь с 9 на 10 сентября. На «почве личной неприязни» нападавший нанес множественные удары топором Середкину по различным частям тела: шее, голове. При этом убийство было совершено в присутствии детей.
Во время заседания Головин рассказал, что сам оповестил правоохранительные органы сразу после совершения преступления и дождался наряда полиции. Прокурор отметил, что считает ходатайство следователя — об аресте Головина до 10 ноября — обоснованным, поскольку последний обвиняется в особо тяжком преступлений может скрыться, воспрепятствовать следствию. Отметим, что обвиняемый просил отправить его под домашний арест. В результате судья Свердловского районного суда Ирина Томилина поддержала арест до 10 ноября. Пенсионеру правоохранительных органов Головину светит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Об убийстве следователя Евгения Середкина стало известно сегодня утром, 10 сентября. Сообщалось, что причиной трагедии стала бытовая драма — Середкин один воспитывал троих детей после развода с супругой. Женщина ушла от мужа к пенсионеру-нацгвардейцу Головину.
По данным одних источников, причиной убийства стало то, что Середкин не давал матери встречаться с детьми. Другие собеседники утверждают, что напротив, бывшая супруга решила вернуться к детям и мужу, о чем заявила Головину.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все мотивы совершенного преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СКР.