Подозреваемого в убийстве пермского следователя отправили в СИЗО

Во время заседания Головин рассказал, что сам оповестил правоохранительные органы сразу после совершения преступления и дождался наряда полиции. Прокурор отметил, что считает ходатайство следователя — об аресте Головина до 10 ноября — обоснованным, поскольку последний обвиняется в особо тяжком преступлений может скрыться, воспрепятствовать следствию. Отметим, что обвиняемый просил отправить его под домашний арест. В результате судья Свердловского районного суда Ирина Томилина поддержала арест до 10 ноября. Пенсионеру правоохранительных органов Головину светит наказание вплоть до пожизненного заключения.